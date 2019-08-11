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Rusya'ya karşı iklim silahı kullanılmış olabilir

11 Ağustos 2019 Pazar 17:05
Rusya'ya karşı iklim silahı kullanılmış olabilir

Sibirya bölgesinde çıkan orman yangınları ve Moskova’daki şiddetli yağışlarla ilgili yorum yapan Rus vekil Juravlev, ülkede yaşanan doğa anomalilerinin iklim silahının kullanılmış olmasından kaynaklanabileceğini fikrini ortaya attı.

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma milletvekillerinden Aleksey Juravlev, Rossiya-1 televizyonunda katıldığı '60 Dakika' programında, Rusya’nın Sibirya bölgesinde çok geniş alanda orman yangınları meydana gelmesi ve Moskova’da şiddetli yağışlar yaşanmasının olası nedenlerini değerlendirdi.

Rus vekil, ülkeye karşı iklim silahının kullanılmış olabileceğini söyledi.

Rusya’nın birkaç yüzyıldır ilk kez yeni silahlarıyla Batı’ya karşı üstünlük elde ettiği, hipersonik füzeleri olmayan Batı ülkelerinin ‘ne yapacaklarını şaşırdığına dikkat çeken Juravlev, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Onların iklim silahı denemiş olabileceklerini düşünüyorum. Böyle bir yaz olamaz, hepimiz olamayacağını anlıyoruz. Yangınlar, Moskova’da şiddetli yağışlar meydana geliyor. Washington ‘bölge komitesi’ işbaşında. Bunun ciddi bir şey olduğu ve buna karşı doğru bir tutum ortaya konması gerektiği kanısındayım."

Rus vekil, Rusya Acil Durumlar Bakanlığını ise başkent sakinlerini ülkenin Avrupa kesimine yaklaşan güçlü rüzgâr konusunda bilgilendirip uyardığı için övdü.

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