Rusya yeni askerlerini arıyor

24 Şubat’ta Ukraynalı işgali eden Rusya, asker sıkıntısını yurtdışından ve internet sitelerinden çözmeye çalışıyor. Savaşın 52’nci gününde Ukrayna Ordusu ve sivil direnişçiler, 20 binden fazla Rus askerini etkisiz hale getirdi. Ülkenin kuzeyindeki savaşı kaybederek çekilen Rusya, ülkenin güney ve güneydoğusuna yöneldi. Burada da planlanan hızla ilerleyemeyen Rusya, verdiği kayıpların artmasının yanı sıra bazı kuvvetlerdeki askerlerin sözleşmelerini iptal ettirmesi ve savaşa devam etmemesi nedeniyle mevcudunu koruyamayınca internet sitelerine ilan vermek zorunda kaldı. Rusya’nın en önemli insan kaynakları siteleri Superjob ve Headhunter’da Rus ordusu 20 bine yakın iş ilanı çıktı.

HeadHunter'daki ilan sayısı 3 binin üzerinde. Bir başka popüler işe alım sitesi Superjob'da, araştırmaya göre, 13 Nisan'dan önceki hafta, sözleşme kapsamında askeri personel için 18 binden fazla boş pozisyon yayınlandı. BBC’nin Rusça yayına bilgi veren Superjob Başkanı Alexei Zakharov, “Savunma Bakanlığı, diğer kuruluşlar gibi bir SuperJob müşterisidir. Müşteriler hakkında üçüncü şahıslara bilgi vermiyoruz” diyor. Verilen ilanlardaki maaşlar ise 40 bin Ruble yani yaklaşık 480 dolar.

Daha önce askeri okullardaki öğrencileri hızlandırılmış eğitime alarak rezerv yaratmaya çalışan Rusya, Çeçenistan’ın yanı sıra Osetya, Karabağ gibi yerlerdeki barış gücü altındaki askerleri Ukrayna’ya göndermeye başlamıştı. Kremlin’e yakınlığı ile bilinen özel paralı ordu Wagner’in de adım attığı Ukrayna’ya Suriye’den de askerler gelmişti. Suriye’den Ukrayna’ya katılan askerler sadece Rus Ordusu’na bağlı değil.

Suriye'deki Rus özel kuvvetlerinin sorumluluğundaki merkezlere, "Şebbiha" olarak adlandırılan Esed rejimi destekçisi milislerden ve Rusya güdümündeki rejim yanlısı 5. Kolordu isimli birlikten binlerce kişi başvurmuştu. Bu amaçla başkent Şam ile Halep, Hama, Lazkiye, Deyrizor, Rakka ve Dera illerinde toplam 14 kayıt merkezi açılmıştı.Ukrayna'ya götürülmek istenen savaşçılara en az 6 aylık sözleşme yapılarak bu süre zarfında aylık 300 ile 600 ABD doları arasında değişen maaş ödeniyor.

Hatırlanacağı gibi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen ay düzenlenen Güvenlik Konseyi toplantısında, Orta Doğu'dan gelecek ve Rusya tarafında yer alacak "gönüllü savaşçıların" Ukrayna'daki çatışma bölgelerine ulaştırılması talimatı vermişti. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu da çoğunluğu Orta Doğu'dan, 16 bin "gönüllünün" Ukrayna ordusuna karşı savaşmak için başvurduğunu belirterek, "Özellikle bu talepler para için değil de bu kişilerin arzuları olduğu için tabii ki buna olumlu cevap vermeyi doğru buluyoruz. Birçoğunu biliyoruz, son on yılda en zor zamanda DEAŞ terör örgütüne karşı mücadelede yardımcı oldular" ifadelerini kullanmıştı.