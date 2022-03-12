Rusya yeni şehirleri hedef aldı

Rusya, Ukrayna'daki askeri operasyonunu yeni şehirleri hedef alarak genişletiyor. Ukrayna askerleri Başkent Kiev'e ilerleyen Rus birliklerini püskürtmek için mücadele ediyor.



İşgalde 2. hafta geride kalırken Ukrayna'nın Dnipro kenti ilk kez Rus güçleri tarafından hedef alındı. Yetkililer aralarında bir anaokulunun da bulunduğu 3 bölgeye hava saldırısı yapıldığını duyurdu. Saldırıda vurulan bir ayakkabı fabrikasında yangın çıktı.

Lutsk ve Ivano-Frankivsk'te 2 askeri havaalanı da Rusya'nın hava saldırısıyla vuruldu. Halka sığınaklara gitme çağrısı yapıldı



Rusya, Kiev'in doğusundaki Baryshivka kasabasına da hava saldırısı düzenledi. Yerleşim yerlerinin vurulduğu saldırıda çok sayıda bina kullanılamaz hale geldi.

Rus güçleri Mariupol'de çocuk hastanesinin vurulmasından bir gün sonra bu kez yerleşim yerlerine saldırdı. Çok sayıda bina yıkıldı. Kentteki itfaiye binası ile üniversite kampüsü de bombalarla vuruldu.

UKRAYNA: MARİUPOL'DA 12 GÜNDE 1582 SİVİL ÖLDÜ

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rus ordusunun Mariupol kentine yönelik saldırılarında 12 günde 1582 sivilin hayatını kaybettiğini belirtti.



Rus askeri birliklerinin Mariupol'ü kuşattığını ve buradaki sivilleri bombaladığını belirten Kuleba, "Kuşatılmış Mariupol'de şu anda gezegendeki en kötü insani felaket yaşanıyor. 12 günde 1582 kişi öldü. Ölenler, toplu mezarlara gömüldü." ifadelerini kullandı.

Harkov Belediye Başkanı Ihor Terekhov kentin aralıksız bombardırman altında olduğunu, saldırılarda 48 okulun yok edildiğini söyledi. Kentte psikiyatri hastanesi de saldırıların hedefi oldu. Olay anında hastanede bulunan 330 kişinin sığınakta olduğu açıklandı

Rus güçlerinin Odessa kentini 3 koldan kuşatabileceği uyarısı yapıldı.



Çatışmalar yoğunlaşırken Moskova yönetimi, tek taraflı olarak her gün Rusya'ya giden insani koridor açma kararı aldığını duyurdu.

"BELARUS'U SAVAŞA ÇEKMEK İÇİN HER ŞEYİ YAPIYOR"



Ukrayna- Belarus hattında da tansiyonu yükseltecek olaylar yaşandı. Ukraynalı yetkililer, Lukaşenko ve Putin'in Moskova'da görüştüğü sırada Rus güçlerinin Belarus köylerine aldatma amaçlı saldırılar gerçekleştirdiğini, Rus uçaklarının, Ukrayna hava sahasından Belarus'a ateş açtığını öne sürdü.



Ukrayna İçişleri Bakanı Yardımcısı, "Rusya Belarus'u savaşa çekmek için her şeyi yapıyor" derken, Zelenski'nin danışmanı da "bilinçli provokasyon" olarak nitelendirdi.



"SAVAŞ STRATEJİK BİR DÖNÜM NOKTASINA ULAŞTI"



Ukrayna'nın savaşta stratejik bir dönüm noktasına ulaştığını söyleyen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ancak savaşın daha ne kadar süreceğini söylemenin mümkün olmadığını açıkladı. Rusya'nın Ukrayna'ya Suriyeli paralı askerleri konuşlandırdığını da belirtirken Rusya'ya yaptırımların artırılması çağrısında da bulundu.

RUSYA: 3 BİN 346 ASKERİ TESİS İMHA EDİLDİ



Rusya Silahlı Kuvvetleri ile Donbas'taki sözde ayrılıkçı yönetimlerin Ukrayna'da ilerlemeye devam ettiğini belirten Bakanlık Sözcüsü İgor Konaşenkov, buradaki bazı yerleşim birimlerinin kontrol altına alındığını söyledi.



Ukrayna'da imha edilen silahlar konusunda bilgi paylaşan Konaşenkov, "Operasyonun başından bu yana Ukrayna'nın 3 bin 346 askeri altyapı tesisi imha edildi. 121 insansız hava aracı (İHA), 1067 tank ve çeşitli zırhlı araç, 114 çok namlulu roketatar, 412 obüs ve havan topu, 862 özel askeri araç yok edildi." ifadesini kullandı.