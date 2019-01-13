Rusya'yı alarma geçirdi

Rusya'nın Sibirya bölgesinde geçtiğimiz günlerde 200 metre yüksekliğindeki bir dağ bilinmeyen bir sebeple çöktü. Dağın çökmesi sebebiyle oluşan toprak ve kaya enkaz, Bureya Nehri'nin yönünü değiştirdi ve çevredeki yerleşim bölgelerini tehdit etmeye başladı. Uzmanlar, nehrin 13 bin 600 olimpik havuzu dolduracak kadar su kapasitesine sahip olduğunu belirtiyor. Dağın çökme sebebi Rus hükümetini ve orduyu da alarma geçirdi. Rusya hükümeti, dağın çökme sebebinin araştırılması için orduya talimat verdi. Soruşturma kapsamında dağın bir gök cismi, uzaylılar ya da UFO sebebiyle çöküp çökmediği araştırılacak. Bölgede incelemelerini sürdüren ordu, sel riskini ortadan kaldırmak için çeşitli bölgelerde patlayıcılarla nehrin yolunu açıyor.