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Rusya’da burun spreyi şeklindeki koronavirüs aşısı klinik testlere hazır

Rus Sputnik V aşısının geliştiricisi olan Gamaleya Araştırma Merkezi’nin Başkanı Aleksandr Gintsburg, burun spreyi şeklindeki koronavirüs aşısının klinik öncesi testlerinin tamamlandığını, aşının klinik testler için hazır olduğunu söyledi.

21 Ağustos 2021 Cumartesi 14:25
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Rusya’da burun spreyi şeklindeki koronavirüs aşısı klinik testlere hazır

Rus basınına konuşan Gintsburg, “Burun spreyi şeklindeki aşı konusunda ciddi bir ilerleme kaydedildi, klinik öncesi testler bitti. Klinik testlere geçmeye hazırız” dedi.

Gintsburg, sprey şeklindeki aşının Sputnik V aşısının ikinci bileşeninden oluştuğunu, ağızlıklı özel bir şırınga kullanılarak buruna püskürtüldüğünü kaydetti.

Gintsburg, daha önce klinik testlerin 2021 sonunda veya 2022 başlarında başlayabileceğini, aşının 2022’de onaylanmasının beklendiğini söylemişti.

‘Sputnik Light ile ek doz aşı yapılması etkiyi artırıyor’

“Delta virüsü Pfizer aşısı için bir sorun. Delta varyantına karşı etkinlik düzeyi virüsün orijinal varyantına karşı daha önce açıkladıkları kadar değil, etkinliği yarı yarıya düştü, aşağı yukarı yüzde 40-50 düzeyinde. Sputnik V için böyle bir durum söz konusu değil” diyen Gintsburg, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu’nun (RDIF) Pfizer aşısı yaptıranların üçüncü dozda Sputnik Light yaptırması teklifinin bilimsel bir dayanağı olduğunu, bu yöntemle ilk iki dozun etkisinin artırılacağını kaydetti.

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