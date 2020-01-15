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Rusya’da hükümet istifa etti

Rusya Başbakanı Medvedev, hükümetin istifa edeceğini duyurdu. Putin'in, Medvedev'i Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcılığı'na atayacağı belirtildi.

15 Ocak 2020 Çarşamba 17:11
Rusya’da hükümet istifa etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ulusal Meclis'e hitaben yaptığı konuşmada yeni anayasa değişikliği için referandum talep etmesinin ardından Rusya hükümeti istifa etme kararı aldı.

Tüm kabine üyelerinin istifa ettiği öğrenilirken Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev, hükümetin anayasa değişikliği konusundaki referandum çağrısına doğru orantılı olarak referandumun önünün açılması gerekçesiyle istifa ettiklerini ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşen Medvedev, hükümet istifasını Putin'e sundu. Putin ise Medvedev'i başarılı çalışmaları için tebrik etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önümüzdeki günlerde yeni hükümetin kurulması yönünde kararnameler imzalayacağı açıklandı.

Anahtar Kelimeler:
RusyaHükümetIstifaHaberKıbrıs
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