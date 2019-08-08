Rusya’da korkutan patlama: Radyasyon seviyesi hakkında ilk açıklama

Rusya'nın kuzeyinde bulunan askeri bir tesiste şiddetli bir patlama meydana geldi. RIA haber ajansının aktardığı haberde bir füze deneme atışı sırasında patlama meydana geldiği açıklanırken 2 kişinin yaşamını yitirdiği ve 6 kişinin de yaralandığı açıklandı. Rus makamlar radyasyon seviyesi ile ilgili de bir açıklama yaptı.