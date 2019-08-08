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Rusya’da korkutan patlama: Radyasyon seviyesi hakkında ilk açıklama

Rusya'nın kuzeyinde bulunan askeri bir tesiste şiddetli bir patlama meydana geldi. RIA haber ajansının aktardığı haberde bir füze deneme atışı sırasında patlama meydana geldiği açıklanırken 2 kişinin yaşamını yitirdiği ve 6 kişinin de yaralandığı açıklandı. Rus makamlar radyasyon seviyesi ile ilgili de bir açıklama yaptı.

08 Ağustos 2019 Perşembe 14:10
Rusya’da korkutan patlama: Radyasyon seviyesi hakkında ilk açıklama

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Arhangelsk bölgesinin Severodvinsk kentindeki askeri birlikte meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Patlamanın, füze motor denemesi esnasında meydana geldiği belirtilen açıklamada, atmosfere ve bölgeye zararlı madde yayılmadığı kaydedildi.
Açıklamada, bölgedeki radyasyon seviyesinin normal düzeyde olduğu aktarıldı.

Rusya’nın Açinsk kentindeki askeri birliğin cephanesinde, salı günü meydana gelen patlamada 1 kişi yaşamını yitirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
RusyaPatlamaRadyasyon
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