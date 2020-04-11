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Rusya’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 106’ya çıktı

Rusya’da koronavirüs (COVID-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 106’ya yükseldi. Ülkede vaka sayısı ise 13 bin 584’e çıktı.

11 Nisan 2020 Cumartesi 14:44
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Rusya’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 106’ya çıktı

Rusya’da son 24 saatte koronavirüs tespit edilen vaka sayısı bin 667 yükselerek 13 bin 584’e çıktı. Ülke genelinde virüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise son 24 saatte 12 kişi daha artarak 106’ya yükseldi.

COVID-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı 1 milyon 700 bin 378'e ulaştı.

En çok vaka görülen ülke 502 bin 876 ile ABD olurken, onu 161 bin 852 vakayla İspanya, 147 bin 577 ile İtalya, 124 bin 869 ile Fransa ve 122 bin 171 ile Almanya izledi. Salgının ortaya çıktığı Çin'de ise 81 bin 953 vaka kayda geçti.

Anahtar Kelimeler:
RusyaKoronavirüsCovid-19
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