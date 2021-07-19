Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Polisi görünce ortalık karıştı ; 2 kişi daha aranıyor
Polisi görünce ortalık karıştı
Benzeri suçtan sabıkası var
Benzeri suçtan sabıkası var
Kamu görevlisi hakkında karar açıklandı
Kamu görevlisi hakkında karar açıklandı
Kız meselesi bıçaklı kavgayla son buldu
Kız meselesi bıçaklı kavgayla son...
Kamu Görevlisi mahkemeye çıkarıldı
Kamu Görevlisi mahkemeye çıkarıldı

Rusya’da Kovid-19 testi için biyoçip geliştirilecek

banner102

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Kovid-19’un test edilmesi için biyoçip geliştirmeye başlayacağını açıkladı. Biyoçip prototipinin pnömönilerin bölgesel özelliklerinin incelenmesinden sonra geliştirilmesinin planlandığı belirtildi.

19 Temmuz 2021 Pazartesi 10:54
4 Okunma
Rusya’da Kovid-19 testi için biyoçip geliştirilecek

Rospotrebnadzor’un açıklamasında, kuruma bağlı olan Nijnıy Novgorod Blohina Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ensitüsü’nün koronavirüs ve toplum kökenli pnömönilerin tespit edilmesine yönelik biyoçip geliştireceği belirtildi.

Açıklamada, “SARS-CoV-2 virüsü de dahil olmak üzere toplum kökenli pnömöninin gerçek patojenlerinin açığa çıkarılmasına yönelik biyoçip prototipinin geliştirilmesi yönünde çalışmalar yürütülüyor. Pnömönilerin bölgesel özelliklerinin belirlenmesi ve biyoçipin bu özellikler hesaba katılarak geliştirilmesi planlanıyor” ifadeleri kullanıldı.

Rapid BİO ve Avivir şirketleri nisanda Kovid-19 aşısı yaptırdıktan sonra gelişen antikorları tespit edebilen ve güvenilirlik düzeyi yüzde 96 olan bir test sistemini tescillemişti. EpiVakKorona aşısının geliştiricisi Vektor Bilim Merkezi de kendi test sistemini geliştirdiğini duyurmuştu.

Anahtar Kelimeler:
RusyaKovid19Kovid19 Testi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kömür süsü verilen 41,4 milyon dolarlık uyuşturucu ele geçirildi
Kömür süsü verilen 41,4 milyon dolarlık uyuşturucu ele geçirildi
İngiltere Başbakanı Boris Johnson tam karantinada
İngiltere Başbakanı Boris Johnson tam karantinada
ABD'li diplomatlar arasında 'gizemli hastalık' alarmı
ABD'li diplomatlar arasında 'gizemli hastalık' alarmı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim