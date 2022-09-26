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Rusya’da okula silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Rusya'nın Izhevsk bölgesindeki bir okulda silahlı saldırı meydana geldi. Sınıfa giren siyah kostümlü bir saldırgan ateş açtı. Ölü ve yaralılar olduğuna dair açıklama yapıldı.

26 Eylül 2022 Pazartesi 11:09
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Rusya’da okula silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var



24 Şubat’tan beri Ukrayna ile savaş içerisinde olan Rusya, haftaya korkunç bir saldırıyla başladı…

Izhevsk kentindeki Pushkinskaya Ulitsa bölgesindeki okula silahlı saldırı düzenlendi. Yerel haber kaynaklarının aktardığı haberde siyah bir elbise giyen saldırgan ders saatleri içerisinde bir sınıfa girdi ve etrafa ateş açtı.

Rus medyası ilk belirlemelere göre okuldaki güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiği ve en az 2 öğrencinin ise yaralandığını duyurdu.

Rus haber ajansı TASS ise saldırıda 6 kişinin öldüğünü ve 20 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Rus medya platformu NTVNews, polisin olay yerinden kaçan saldırganı bulmak için insan avı başlattığını açıkladı. Rus haber ajansları ve medya kuruluşları, saldırganın önce güvenlik görevlisini öldürdükten sonra binaya girdiğini aktardı.

Saldırganın sınıfın içinde tetiğe bastığını ve en az 2 öğrencinin yaralandığı açıklanırken, Rus haber platformu Enews112, okuldaki baş öğretmenin kendisini odasına kilitlediğini de aktardı. Bazı Rus kaynaklar ise yaralı sayısının en az 4 olduğunu iddia etti.

Udmurtia  bölgesinin valisi Alexander Brechalov, saldırının 88 numaralı okulda meydana geldiğini ve güvenlik güçleriyle ambulansların olay yerinde olduğunu açıkladı.

Kaynak: Sözcü

Son Güncelleme: 26.09.2022 11:13
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