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Rusya’da son 24 saatte 26 bin 301 yeni vaka

Rusya’da son 24 saatte 26 bin 301 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 3 milyon 212 bin 637’ye ulaştı.

02 Ocak 2021 Cumartesi 12:26
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Rusya’da son 24 saatte 26 bin 301 yeni vaka

Rusya’da son 24 saatte 26 bin 301 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 3 milyon 212 bin 637 yükseldi.

Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 447 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 58 bin 2’ye ulaştığını açıkladı.

Yeni vakaların yaklaşık yüzde 14,8’inde (3 bin 889 kişi) hastalığın klinik semptomlarının görülmediği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca son 24 saat içinde koronavirüs nedeniyle 447 kişinin hayatını kaybettiği, bu artışla birlikte salgının başından bu yana Rusya genelinde COVID-19 kaynaklı ölümlerin toplam sayısının 58 bine yükseldiği kaydedildi.

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