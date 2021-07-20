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Rusya’da yeni nesil biyoçözünür plastik geliştirildi

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Rus bilim insanları, bitkisel hammaddeden elde edilen biyoçözünür plastik için yeni bir formül geliştirdi. Uzmanlara göre yeni ürün sayesinde plastik film, poşet, kap ve diğer birçok plastik ürünün daha ekolojik ve çevreye zarar vermeyen ürünlerle değiştirilmesine olanak sağlanacak.

20 Temmuz 2021 Salı 08:48
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Rusya’da yeni nesil biyoçözünür plastik geliştirildi

Rusya’nın Kirov kentindeki Vyatka Devlet Üniversitesi’nden bilim insanları, Rusya Bilimler Akademisi çatısındaki Semenov Kimyasal Fizik Enstitüsü’ndeki meslektaşlarıyla birlikte bitkisel hammaddeden elde edilen biyoçözünür plastik için yeni bir formül geliştirdi. Yapılan araştırmanın sonuçları, Polymers dergisinde yayınlandı.

Rus bilim insanlarının geliştirdiği yeni formüle göre malzemenin özünde, bitkisel bileşenlerin yanı sıra polilaktik asit (PLA) bulunuyor. Uzmanlara göre PLA, sanayide kullanılan en umut verici biyopolimerlerden biri.

Biyoçözünür malzemeler üzerine araştırmalar Rusya'da olduğu gibi yurtdışında da yürütülüyor. Uzmanlara göre plastiğin pazar analogları mevcut, ancak yüksek fiyat ve yeni ambalaj türünün gerekli özelliklere sahip olmaması nedeniyle bu analoglara geçiş yapmak zor. Araştırmacılar, tüm bileşenlerin yenilenebilir bitkisel hammadde bazında olması gereken yeni formül oluşturarak bu eksikleri ortadan kaldırmaya çalıştı.

Vyatka Devlet Üniversitesi Kimya ve Polimer İşleme Teknolojileri departmanından Doçent Andrey Burkov, "Günümüzde saf, bireysel maddelere dayalı hiçbir malzeme yok. Neredeyse her yerde her bir bileşenin kendi rolünü oynadığı ve mukavemet, renk, düşük maliyet gibi belirli özellikleri sağladığı iki-üç ya da daha fazla bileşenin karışımları var. Polimer alanı istisna olmayıp, burada sıklıkla karışımlar kullanılır. Gerekli tüm bileşenler tek bir formülde, tek bir bileşimde her zaman ‘kaynaşamıyor’. Bu farklı polimerleri birleştirme sorununu özel bir katkı maddesi ekleyerek çözdük" açıklamasını yaptı.

Uzmanlar, bitkisel biyokütleden biyoçözünür maddeyi oluşturmak için gerekli bileşenlerin ayrıştırıldığını ve özel makinelerde karıştırılarak nihai malzeme oluşturulduğunu anlattı. Araştırmacılara göre sonuçta tamamen ‘bitkisel’ menşei olan bir ürün elde ediliyor ve bu, malzemenin geri dönüşümünü önemli ölçüde kolaylaştırıyor. Bu tür plastik onlarca ve yüzlerce yıl çöplüklerde beklemeyip, doğada zararsız maddeler haline gelecek şekilde parçalanıyor.

Anahtar Kelimeler:
RusyaBiyoçözünür Plastik
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