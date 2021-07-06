Rusya’nın Kamçatka bölgesinde AN-26 tipi bir yolcu uçağıyla bağlantı kesildi.
Rus haber ajanslarının Rusya’nın Acil Durumlar Bakanlığının bölgedeki basın servisine dayanarak verdiği haberde, Kamçatka bölgesinde Petropavlovsk-Kamçatki kentinden Palana kentine yolcu taşıyan AN-26 tipi bir uçağıyla planlanan zamanda iletişim kurulamadığı belirtildi.
Uçakta 22 yolcu ve 6 kişilik mürettebatın bulunduğu ifade edilen haberde, helikopter ve uçaklarla bölgede arama-kurtarma çalışmalarının başlatıldığı kaydedildi.
Rusya'da yolcu uçağıyla bağlantı kesildi
Rusya’nın Kamçatka bölgesinde AN-26 tipi bir yolcu uçağıyla bağlantının kesildiği bildirildi. Uçakta kabin ekibiyle birlikte 28 kişinin olduğu belirtildi. Haftasonu Filipinlerde bir uçak düşmüş, 50 kişi ölmüştü.
Rusya’nın Kamçatka bölgesinde AN-26 tipi bir yolcu uçağıyla bağlantı kesildi.