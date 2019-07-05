Rusya’dan S-400 açıklaması

S-400 sisteminin ilk bataryasının parçalarının Türkiye’ye sevk edilmek üzere pazar günü Rusya’daki bir askeri havaalanında uçaklara yükleneceği ve ileriki günlerde de gideceği yere ulaşmış olacağı yönündeki haber, Kremlin Sözcüsü Peskov’a soruldu.

Sputnik’in haberine göre; Peskov, “Kremlin Sözcüsü olarak şunu doğrulayabilirim ki S-400 anlaşmasının şartları, aynı planlandığı şekilde yerine getiriliyor” dedi.

Rus savunma sanayi yetkilileri, Türkiye için üretilen S-400 sistemi parçalarının ilk partisinin bu ay içerisinde gönderileceğini söylüyor, ancak net bir tarih verilmiş değil.