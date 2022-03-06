Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik işgal girişimi 11. gününde

Rusya’nın Kiev’den sonra en fazla istediği şehirlerden biri olan Harkov, gece saatlerinde de bombalandı. Novoaltaysk’de bulunan bir pazar yerinin vurulmasının ardından pazarda bulunan mağazalar harabeye döndü.

Rusya-Ukrayna savaşından son dakika gelişmeler...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 24 Şubat sabahı verdiği askeri harekât emrinin ardından Rus ordusunun Ukrayna'yı işgal girişimi devam ediyor. Ukrayna ordusu Kiev yakınlarında Rus askerlerine karşı koymaya devam ediyor. Kiev'e çıkan bütün köprüler tek tek havaya uçuruluyor. Ukraynalılar sokaklara siper ve barikat kuruyor. Rus ordusuna ait askeri araç ve tankların Kiev'e girmesinin önüne geçilmeye çalışılıyor.

Rus güçleri Kiev’e doğru ilerlerken başkentteki Hatne köyü bombaların hedefi oldu. Saldırıda çok sayıda ev alevler içinde kalırken Kiev'in kuzeybatısındaki Borodyanka kasabasınaki patlamalar sonucunda da çok sayıda bina ve araç kullanılamaz hale geldi. Zelenskiy, "Bundan sonra ölen sivillerden NATO sorumlu" ifadelerini kullandı.

Mariupol Kent Konseyi, yerel saat 10.00 itibariyle Rusya ile geçiciği ateşkesin başladığını duyurdu. İnsani koridorlar için yapılan ateşkesin yerel saat ile 21.00'e kadar süreceği açıklandı.

İŞGALİN 11. GÜNÜNDEN SON DAKİKA GELİŞMELERİ

20.00 Ukrayna'da Doğu ve Güney'den sonra Batı da Rusların eline geçti. Rusya Lviv'de MO6 otoyolunu kontrolüne aldı.

Ukrayna'da Doğu ve Güney'den sonra Batı da Rusların eline geçti. Rusya Lviv'de MO6 otoyolunu kontrolüne aldı.

18.30 Ukraynalı milletvekili Inna Sovsun, Rusya’nın Donetsk-Mariupol boru hattına zarar vererek, 700 binden fazla insanı ısınmaktan mahrum bıraktığını açıkladı.

18.20 Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya’nın Ukrayna’ya düzenlediği hava saldırılarına dair yeni görüntüler paylaştı.

18.10 Rusya'da savaş karşıtı gösterilerde gözaltı sayısı 2 bin 500'ü aştı.

16:30 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, bugün bir açıklama yaparak tüm dünyaya seslendi. Ukraynalıların barış istediğini belirten Zelenskiy, "Rusya halkına sesleniyorum; bu geri dönüşü yok kayıplar olmadan kötülüğü yenmenin hala mümkün olduğu dönem. Sessiz kalmayın." dedi.

TAHLİYEYE BOMBARDIMAN ENGELİ

16.05 Ukraynalı bir yetkili, kuşatma altındaki bir şehirden sivilleri tahliye etmeye yönelik ikinci girişimin Rus bombardımanı nedeniyle başarısız olduğunu söyledi.

16.01 İstanbul'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın ülkelerine saldırısını Beyoğlu'nda protesto etti. İstanbul Sanayi Odası (İSO) binasının karşısında toplanan bazı Ukrayna vatandaşları ve onlara destek veren savaş karşıtları saldırıları kınadı. Ellerinde döviz ve pankartlar bulunan gruptakiler, Ukrayna bayrağı açarak ülkelerinin milli marşını okudu.

15.59 Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasıyla ilgili "Bu sadece askeri bir operasyon değil ölüm, yıkım ve sefalet eken bir savaş." dedi.

14.50: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüşmesinde ateşkesin sağlanması insani koridorların açılması ve bir barış anlaşmasının imzalanması için acilen adım atılmasının önemini vurguladı.

14.13 Ukrayna lideri Zelenski, Rus kuvvetlerinin Ukrayna liman kenti Odessa'yı bombalamaya hazırlandığını söyledi.

'Dünya, Rus roketleri ve uçakları için göklerimizi kapatma gücüne sahip' diyen Zelenski, hava sahasını güvenli hale getirmek için Ukrayna'nın uçağa ihtiyacı olduğunun altını çizdi.

13.00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmesi başladı.

12.05 BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Ukrayna'da 1,5 milyondan fazla mültecinin komşu ülkelere geçtiğini duyurdu

11.25 Mariupol Kent Konseyi, yerel saat 10.00 itibariyle Rusya ile geçiciği ateşkesin başladığını duyurdu. İnsani koridorlar için yapılan ateşkesin yerel saat ile 21.00'e kadar süreceği açıklandı.

10.51 Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Moskova'nın 24 Şubat'taki bir işgalden bu yana 11 binden fazla Rus askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

10.18 Rusya, bugüne kadar Ukrayna ordusuna ait 2 bin 203 hedefin imha edildiğini açıkladı.

10.12 İngiltere istihbaratı Rusya'nın sivil bölgeleri hedef aldığını öne sürdü. Raporda 'Ukrayna direnişinin ölçeği ve gücü Rusya'yı şaşırtmaya devam ediyor' denildi ve Moskova'nın buna sivil bölgeleri hedef alarak yanıt verdiği bilgisine yer verildi.

10.00 Wall Street Journal'ın ABD'li yetkililere dayandırdığı habere göre, Washington, Varşova Ukrayna'ya savaş uçağı tedarik edilmesi konusunda görüşmelerde bulunuyor.

Beyaz Saray yetkilileri, ABD'nin Polonya'ya belirli sayıda F-16 sağlayabileceğini, Varşova'nın ise Kiev'e Sovyet döneminden kalma savaş uçakları tedarik edebileceğini söyledi.

BELARUS İDDİALAR REDDETTİ

09.25 Belarus Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya paraşütçü birlikleri gönderildiği iddialarını yalanladı.

07.49 Avustralya Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait bir C-17A Globemaster, Ukrayna'ya kritik askeri teçhizat ve tıbbi malzeme teslim etti .

Teslimat, Avustralya başbakanı Scott Morrison'ın ülkenin savunma amaçlı askeri yardım sağlayacağını açıklamasının ardından geldi.

07.12 ABD merkezli finansal hizmetler şirketi Visa ve Mastercard, Ukrayna'nın işgali nedeniyle Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldıklarını ve ülkedeki tüm işlemlerini durdurmak adına çalışacaklarını duyurdu.

04.37 ABD Başkanı Joe Biden ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Ukrayna'daki son durumu görüştü. Görüşmede Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımlar, nükleer santrale yönelik saldırı, Rusya-Ukrayna müzakereleri ve Ukrayna'ya insani yardımlar ele alındı.

03.45 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD'li iş adamı Elon Musk ile video konferans yöntemiyle bir görüşme gerçekleştirdi. Zelenskiy, görüşmenin detaylarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Elon Musk ile görüştüm. Sözleriyle ve eylemleriyle desteklediği için teşekkür ederim. Kozmik projeler ve kendisinin savaştan sonra Ukrayna ziyareti ihtimali ile ilgili konuştuk" ifadelerini kullandı.

01.43 ABD merkezli finansal hizmet şirketleri Visa ile Mastercard, Rusya'daki operasyonlarını askıya aldıklarını duyurdu. Rusya dışındaki finans kurumları tarafından verilen Visa ve Mastercard'a ait kartların artık Rusya'da çalışmayacağı açıklandı.

00.59 Uluslararası Para Fonu (IMF), Ukrayna'da devam eden savaş ve ilgili yaptırımların küresel ekonomi üzerinde "ağır" bir etkisi olacağını belirterek, Ukrayna'nın 1,4 milyar dolarlık acil finansman talebinin en erken gelecek hafta değerlendirilmesinin beklendiğini bildirdi.

00.32 ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Polonya'da Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile görüştü. Blinken, “O ve Zelenski’nin gösterdiği liderlik ve cesaret olağanüstü. ABD ve dünya onlarla ve Ukrayna halkının yanında olmaya devam edecektir.” ifadelerini kullandı.

00.09 Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, son 24 saatte Rus ordusuna ait 2 uçak, 5 helikopter ve bir insansız hava aracının düşürüldüğünü duyurdu. Uçaklardan atlayan pilotlardan 3'ü esir alındı, biri ölü ele geçirildi.