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Rutubeti yok eden ev yapımı sprey

Bazı evlerin havalandırma sistemleri pek iyi olmadığı için özellikle banyo ve tuvaletlerinde nemden kaynaklı rutubet oluşması an meselesi. Rutubetin oluştuğunu gören ev sahipleri ise anlık olarak paniğe kapılıp tedirgin olabilir. Size evde hazırlayacağınız ve rutubetten kurtulmanızı sağlayacak ev yapımı sprey tarifi...

12 Temmuz 2022 Salı 22:11
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Rutubeti yok eden ev yapımı sprey
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Rutubetten kurtulmak için ihtiyacınız olan sadece çay ağacı yağı ve bir sprey şişesi. Çay ağacı yağı rutubet için son derece yararlıdır. Bu esansiyel yağ, yüzlerce yıldır Aborijinler tarafından yaralar, yanıklar ve kesikler için kullanılmıştır. Yaprakları ezip etkilenen noktaya uygulayarak, sabit tutmak için bir çamur tabakasıyla ile örtüyorlardı.

Tarihçiler, çay ağacı yağının inanılmaz özelliklerinin 1920’lerde Avustralyalı araştırmacılar tarafından keşfedildiğini söylüyor. Çay ağacı yağının, karbolik asitten (günümüzde kullanılan bir mikrop öldürücü) 100 kat daha güçlü antiseptik özelliklere sahip olduğunu keşfettiler.

Son yıllarda yapılan araştırmalar, boğaz ağrısı, burun akıntısı, astım, tüberküloz ve bronşit gibi her türdeki solunum problemlerine yardımcı olabileceğini ortaya çıkarmıştır. Güçlü antibiyotik özellikleri sayesinde döküntüler, yanmalar ve kepek gibi cilt problemlerine de yardımcı olabilir.

Bu kadar sağlık faydası bulunan çay ağacı yağı, her türlü rutubet ve mikroplara karşı da etkilidir ve kullanımı çok kolaydır.

RUTUBETTEN KURTULMAK İÇİN HAZIRLANAN SPREY

Malzemeler

-2 yemek kaşığı çay ağacı yağı

­-2 su bardağı su

-Bir sprey şişesi

HAZIRLANIŞI

Çay ağacı yağı ve suyu iyice karıştırın. Karışımı sprey şişesine dökün ve küflü, rutubetli alanlara püskürtün. Kurumaya bırakın ve temiz bir bezle silin.

Anahtar Kelimeler:
RutubetSprey
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