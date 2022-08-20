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Rüyasında et kesiyordu, uyandığında cinsel organı yoktu!

Rüyasında et kesiyordu, uyandığında cinsel organı yoktu!

20 Ağustos 2022 Cumartesi 15:24
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Rüyasında et kesiyordu, uyandığında cinsel organı yoktu!


Ganalı çiftçi Kofi Atta, koltuğunda uyuklarken rüyasında aile yemeği için et kestiğini görmeye başladı. 47 yaşındaki adam acı içinde uyandığında testislerini kestiğini fark etti. Yaşadıklarının korkunç bir kâbus olduğunu söyleyen adam, evde yalnızdı. Çaresiz şekilde komşularını aradı. Koşmuşar geldiğinde adamı kanlar içinde buldu.

HASTANEDEYKEN YAŞANANLARI ANLADI

Kofi Atta verdiği demeçte, "Uyuduğumda sandalyemde oturuyordum. Uykumda önümde biraz et kestiğimi gördüm. Bıçağı nasıl aldığımı hatırlamıyorum, kafam karıştı."

Ayağa kalkıp cinsel organında keskin bir acı hissetmesine rağmen, komşuları geldiğinde hala ne olduğundan emin olmadığını açıkladı. Belki de kan kaybının bir sonucu olarak, Kofi ancak hastanedeyken rüya durumundan çıktı. İşte o zaman, bir aile yemeği için yiyecekleri değil, kendi testislerini doğradığını fark etti.

YARDIM TOPLUYOR

Doktorlar bu ayın başlarında onun korkunç yaralarını tedavi ettiler. Tamamen iyileşmesi için ameliyat olması gerekiyor. Ameliyat masraflarını karşılayabilmek için yardım topluyor.

Ancak ona tamamen iyileşmesi için ameliyat olması gerektiğini söylediler. Şu anda, Komfo Anokye Eğitim Hastanesi'ndeki prosedürü karşılayabilmek için iyi dilek sahiplerinden para toplamaya çalışıyor.

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