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Ryugu asteroidi, Güneş Sisteminin kökenine ışık tutabilir

Japonya'nın Hayabusa2 uzay sondası tarafından 'Ryugu' asteroidinden toplanan materyallerin, Güneş Sisteminin geçmişine ve yaşamın kökenine ışık tutabileceği düşünülüyor.

21 Aralık 2021 Salı 22:20
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Ryugu asteroidi, Güneş Sisteminin kökenine ışık tutabilir
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Yeni bulgulara göre Ryugu asteroidi, Güneş Sistemindeki en karanlık ve en kadim materyallere sahip.

2019'da Japonya'nın Hayabusa2 uzay sondasıyla 1 yılı aşkın bir süre boyunca üzerinde çalışmalar yaptığı Ryugu'dan toplanan verilerin, evrenin 46 milyar yıl önceki haline dair bilgi vermesi bekleniyordu.

Hayabusa2, Dünya'dan 300 milyon kilometre uzaklıkta seyahat ederek Ryugu üzerinde bir yıldan fazla bir zaman harcadı.

Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) Uzay Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı Masaki Fujimoto, ABC kanalına verdiği demeçte, "Bu yalnızca nadir değil, çok değerli bir örnek" dedi.

Fujimoto, "Bize Güneş Sisteminin çok erken tarihini ve Dünya'yı yaşanabilir kılan süreci anlatacak" ifadelerini kullandı.

New Scientist'e göre, Ryugu'ndan yüzeyinden alınan ve 5.4 gram ağırlığındaki malzeme; organik ve su taşıyan moleküller de dahil olmak üzere birçok bileşik içeriyor.

Paris-Saclay Üniversitesi Uzay Astrofizik Enstitüsü'nden Doç. Cédric Pilorget ise, "Bu bileşiklerin çoğu miktar açısından önemsiz olsa da, Güneş Sisteminin ve daha sonra Ryugu'nun ana gövdesinin oluşumunun erken aşamalarında meydana gelen bazı süreçlerin izini sürmeye yardımcı olma konusunda yüksek bir potansiyele sahip" ifadelerini kullandı.

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