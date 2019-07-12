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S-400'lerin birinci grubunun Ankara'ya intikali başladı

TC Milli Savunma Bakanlığı, Rusya'dan alınan S-400'lerin birinci grubunun Ankara'ya intikalinin başladığını duyurdu. S-400 hava savunma sistemleri, "yüksek etkili koruma" kabiliyetiyle dikkati çekiyor. Peki S-400 füzelerinin özellikleri nelerdir?

12 Temmuz 2019 Cuma 11:46
S-400'lerin birinci grubunun Ankara'ya intikali başladı

  • Türkiye ile Rusya arasında Eylül 2017'de imzalanan anlaşmaya göre, Türkiye, Rusya'dan 2,5 milyar dolar karşılığında toplam dört bataryadan oluşan iki adet S-400 sistemi satın alacak. Bu kapsamda, ilk teslimat bugün itibariyle başladı.

  • Savunma Sanayi Başkanlığı, S-400'e ait parçaların teslimatının önümüzdeki günlerde de devam edeceğini, sistemin bütünüyle hazır olmasının ardından kullanıma başlanacağını açıkladı.

  • S-400 FÜZE SAVUNMA SİSTEMİNİN ÖZELLİKLER NELER?

    S-400 FÜZE SAVUNMA SİSTEMİNİN ÖZELLİKLER NELER?

    Sovyetler Birliği döneminde S-300 füzelerinin üretilmesinden sonra geliştirilmeye başlayan S-400 sistemi, 2007'den bu yana Rusya'nın silah envanterinde yer alıyor.

  • S-400, önemli siyasi, ekonomik ve askeri hedefleri "yüksek etkili koruma" için tasarlanan bir sistem olarak tanımlanıyor.

  • HAYALET UÇAK VE BALİSTİK FÜZELERİ YOK EDEBİLİYOR

    HAYALET UÇAK VE BALİSTİK FÜZELERİ YOK EDEBİLİYOR

    Dünyadaki en iyi hava savunma sistemlerinden biri olarak nitelendirilen sistem, savaş uçakları, radar tespit ve kontrol uçakları, keşif uçakları, stratejik ve taktik uçaklar, taktik, operasyonel-taktik balistik füzeler, orta menzilli balistik füzeler, hipersonik hedefler ve diğer gelişmiş hava saldırısı araçlarını imha etmek üzere tasarlandı.

  • S-400 taburu, en az bir mobil operasyon komuta merkezi, 8 fırlatıcı ve 32 füzeden oluşuyor.

  • 600 KİLOMETRE UZAKLIKTAKİ HEDEFLERİ ALGILAYABİLİYOR

    600 KİLOMETRE UZAKLIKTAKİ HEDEFLERİ ALGILAYABİLİYOR

    Kısa, orta ve uzun menzillerde füzeleri aynı anda kullanabilen S-400, 600 kilometre uzaklıktaki hedefi algılama özelliğine sahip ve saniyede 4,8 kilometre hızla füze gönderilebiliyor. Sistem, hedefe 10 saniyeden daha az sürede tepki veriyor.

  • S-400, çok uzun menzilli 40N6 model füzeyle 400 kilometre, uzun menzilli 48N6 model füzeyle 250 kilometre, orta menzilli 9M96E2 model füzeyle 120 kilometre ve kısa menzilli 9M96E model füzeyle de 40 kilometredeki hedefleri vurabiliyor. 

  • Sistemin hedefleri arasında B-2 ve F-117 hayalet uçaklar, B-1, F-111 ve B-52H stratejik bombardıman uçakları, EF-111A ve EA-6 elektronik harp uçakları, TR-1 keşif uçağı, E-3A ve E-2C erken uyarı radar (AWACS) uçakları, F-15, F-16, F-35 ve F-22 savaş uçakları, Tomahawk füzeleri ve balistik füzeler yer alıyor.

  • Rus basınına göre, Rusya’da Moskova bölgesi, Güney Askeri bölgesi, Pasifik ve Baltık filolarında olmak üzere toplam 5 S-400 alayı bulunuyor. Her alayda sekizer fırlatma sisteminin bulunduğu 2'şer tabur yer alıyor. Rusya’daki S-400 tabur sayısının 2020’ye kadar 56’ya çıkarılması öngörülüyor.

  • Rusya, S-400 hava savunma sisteminin satışıyla ilgili şu ana kadar Türkiye dışında sadece Çin ile anlaştı. 

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S-400HaberKKTC
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