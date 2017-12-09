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Saakaşvili yeniden gözaltında…

Ukrayna vatandaşlığından çıkarılan eski Gürcistan Cumhurbaşkanı ve eski Odessa Valisi Mihail Saakaşvili yeniden gözaltına alındı.

09 Aralık 2017 Cumartesi 18:02
Saakaşvili yeniden gözaltında…
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Ukrayna vatandaşlığından çıkarılan eski Gürcistan Cumhurbaşkanı ve eski Odessa Valisi Mihail Saakaşvili yeniden gözaltına alındı.

Eski Odessa Savcısı David Sakvarelidze, Saakaşvili'nin Kiev'de güvenlik güçlerince gözaltına alınarak nezarete konulduğunu sosyal medya hesabından duyurdu.

Ukrayna Başsavcısı Yuriy Lutsenko de Saakaşvili'nin gözaltına alındığını doğruladı.

AÇLIK GREVİ

Bu arada Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı ve eski Odessa Valisi Mihail Saakaşvili'nin, gözaltında tutulduğu nezarette açlık grevine başladığı bildirildi.

Saakaşvili'nin avukatı Ruslan Çernolutskiy, gazetecilere yaptığı açıklamada, müvekkilinin başkent Kiev'de gözaltında tutulduğu nezarethanede açlık grevi başlattığını duyurdu.

Çernolutskiy, mahkemenin 60 gün tutukluluk süresi vermesi halinde ise Saakaşvili'nin açlık grevini sürdüreceğini aktardı.

Saakaşvili, Ukrayna istihbaratınca hafta içi gözaltına alınmış, taraftarları bulunduğu arabanın yolunu keserek, Saakaşvili'nin serbest kalmasını sağlamıştı. Ukrayna Başsavcılığı bunun üzerine Saakaşvili hakkında yakalama kararı çıkartmıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Saakaşvili'ye Mayıs 2015'te Ukrayna vatandaşlığı vermişti. Odessa Valiliğine atanan Saakaşvili, 2016'da bu görevden istifa etmiş, Yeni Güçler Hareketi Partisini kurarak muhalefete geçmişti. Saakaşvili, Temmuz 2017'de ABD'de bulunduğu esnada Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun imzaladığı kararname ile vatandaşlıktan çıkarılmıştı.

Muhalefetin de desteğiyle Polonya üzerinden Ukrayna'ya pasaport kontrolü olmadan giren Saakaşvili, taraftarları ile Ukrayna Parlamentosu önünde 17 Ekim'den bu yana devam eden protesto eylemleri başlatmıştı.

Gürcistan Başsavcılığı da hakkında tutuklama kararı bulunan Saakaşvili'nin Ukrayna'da gözaltına alınmasını ve iade edilmesini istemişti.

Gürcistan vatandaşlığından 4 Aralık 2015'te çıkarılan Saakaşvili, 2013'ten bu yana ülkesine dönemiyor.

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