'Sadece Rusya'da olan bir meslek': Kasabanın 'kedi şefi' karınları doyuracak

İşin kime verileceğinin yerleşim yerinin sakinleri tarafından en başından beri bilindiği meslek içinse, kasaba yönetimi 'kedi şefi' diye bir titr buldu.

Kaliningrad bölgesinde yer alan küçük bir kasaba olan Zelyonogradsk'ta her yerde rastlanmayacak bir iş için ilan verildi. Kasaba yönetimi, yerleşim yerindeki onlarca kedinin karnını düzenli olarak doyuracak bir 'kedi şefi' (kotoşef) bulmak için ilanlar bastı.

İlan için 80'e yakın kişi başvuru yapsa da kasabalılar, iş için en uygun kişinin kim olduğunu başından beri bildiklerini söylüyor. Nitekim iş, kasaba sakinlerinin tahmin ettiği gibi, doğduğundan beri Zelyonogradsk'ta yaşayan Svetlana Logunova'ya verildi.

​Zelyonogradsk kasabasının sakinleri, emekli bir eğitimci olan Logunova'nın, resmi olarak 'kedi şefi' görevine getirilmesinden önce de, yıllardır bisikletiyle kasabayı dolaşıp gördüğü sokak kedilerini beslediğini söylüyor. Bu nedenle kasaba sakinleri, bu iş için Logunova'dan daha iyisinin bulunamayacağını düşünmüş.

ÜNİFORMASI HAZIR

Kasaba yönetimine göre, görevinde yardımcı olması ve tanınması için, 'kedi şefi' Logunova'ya bir bisiklet ve yeşil bir ceket ile siyah bir şapkadan oluşan bir üniforma bile verildi. Ayrıca, Zelyonogradsk'taki tüm sokak kedilerinin karnının doyması için kasaba bütçesinden 5.700 ruble (500 lira) ayrıldığı belirtiliyor.

Kasaba yetkilileri, Logunova'ya verilen 'kedi şefi' titrini düşünürken, bu küçük yerleşim yerinin meydanında kedilerin barındırıldığı bir kafe açılmasından ilham almış.

KEDİLERİN BESLENMESİNE SPONSOR YARDIMI

Yetkililer, kasaba sakinlerinin buradaki sokak kedileri için meydana yiyecek bıraktığını fakat bunların hepsinin kedilerin hoşuna giden yiyecekler olmaması nedeniyle pek çoğunun bırakıldığı yerde çürüdüğünü söylüyor. Yetkililere göre, Logunova'nın göreve gelmesinden sonraysa böyle sorunlar yaşanmayacak. Zira Logunova, bir kedi maması üreticisinin sponsor olarak kendisine gönderdiği mamalarla kedileri besleyecek.

'HER BİRİYLE TEK BAŞIMA İLGİLENEMEM'

Logunova ise işin kendisine verilmesinin kendisini mutlu ettiğini söylüyor. Fakat Logunova, "Kedilerin her biriyle tek başıma ayrı ayrı ilgilenemem, o yüzden bir yardımcı iyi olurdu" diye de ekliyor.

'Kedi şefi', çok sık rastlanacak türden bir meslek olmasa da kedi sevgisi Rusya'nın sadece bu kasabasına özgü değil. Zira Rusların yaşantısında kedilerin önemli bir yeri var. Rusya'da pek çok kişi, uğur getirdiğini inandıkları için evlerinde kedi besliyor.