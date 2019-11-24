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Sağlık Bakanı Pilli, Öğretmenler Günü dolayısyla mesaj yayımladı

24 Kasım 2019 Pazar 13:22
Sağlık Bakanı Pilli, Öğretmenler Günü dolayısyla mesaj yayımladı

Sağlık Bakanı Ali Pilli, mesaj yayımlayarak, 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutladı.
Pilli mesajında, “Sorumluluğu büyük ve kutsal bir mesleğe sahip değerli öğretimlerimiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Başöğretmenlik ünvanını kabul ettiği bu anlamlı günde ülkeye ve topluma hizmetlerinizin bir kez daha ne kadar anlamlı olduğunu anımsıyoruz. Gelecek nesillerimizi yetiştirmek için özveriyle çalışan tüm değerli öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyor, tüm öğretmenlerimize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.” İfadelerini kullandı.

Bild./Bah..

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