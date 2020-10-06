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Sağlık durumu hakkında açıklama yaptı

ABD Başkanı Donald Trump’ın doktoru Sean Conley, Trump’ın evinde dinlendiğini ve koronavirüse (Covid-19) bağlı semptom göstermediğini açıkladı.

06 Ekim 2020 Salı 22:13
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Sağlık durumu hakkında açıklama yaptı

ABD Başkanı Donald Trump’ın koronavirüs tedavisi gördüğü Walter Reed Tıp Merkezi’nden taburcu olmasının ardından doktoru Sean Conley, açıklamalarda bulundu.

Conley, yaptığı yazılı açıklamada, “Bu sabah Cumhurbaşkanının doktor ekibi, onunla konutta bir araya geldi. Evde ilk gecesini dinlendirici bir şekilde geçirdi ve bugün hiçbir semptom bildirmedi. Hayati belirtiler ve fizik muayene, yüzde 95-97'lik bir oksijen satürasyon seviyesi ile stabil durumda. Genel olarak son derece iyi. Bilgilendirmelere devam edeceğim” ifadelerini kullandı.

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