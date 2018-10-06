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Sağlık masrafları için Nobel ödülünü satan fizikçi öldü

Sağlık masraflarını karşılamak için Nobel ödülünü satan ABD'li fizikçi Leon Lederman 96 yaşında hayatını kaybetti.

06 Ekim 2018 Cumartesi 11:36
Sağlık masrafları için Nobel ödülünü satan fizikçi öldü

Lederman'ın 37 yıllık eşi Ellen Carr Lederman, yaptığı açıklamada, bilim adamının Idaho eyaletine bağlı Rexburg'daki bir bakımevinde iki gün önce yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Leon Lederman, 1988'de "müon nötrino" adı verilen atom altı parçacığın keşfinde oynadığı rolden dolayı Nobel Fizik Ödülü'nü kazandı.

Ödülünü diğer iki bilim adamıyla paylaşan Lederman, ödülden payına düşen parayla küçük bir kulübe satın aldı. Lederman, Nobel ödülünü 2015 yılında sağlık masraflarını karşılamak için açık artırmaya çıkardı. Ödül, 765 bin dolara alıcı buldu.

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Sağlık MasraflarıNobel ödülüLeon LedermanABDli FizikçiHaber
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