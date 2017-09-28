Sağlık ocaklarını seçim yeri olarak kullanacaklar

İspanya'nın doğusundaki Katalonya özerk yönetimi hükümeti, yasa dışı ilan edilmesine ve İspanya hükümetinin tüm uyarılarına rağmen 1 Ekim'de bağımsızlık referandumu yapmak için sağlık ocaklarını seçim yeri olarak kullanmayı planlıyor.

Yasa dışı bağımsızlık referandumuyla ilgili soruşturmayı yürüten Katalonya Adalet Yüksek Mahkemesi (TSJC) ve savcılık, jandarma, polis ve Katalonya yerel polisine (Mossos d'Esquadra) 1 Ekim'de Katalonya'daki okul ve belediyelere ait yerler dahil tüm kamu binalarının kapatılması talimatını verdi.

Katalonya özerk yönetim hükümetinin 1 Ekim'de referandum yapma girişimlerini engellemek için yeni önlemler alan savcılık, ülkedeki normal seçimlerde kullanılan, İspanyol devletine ait seçim sandıklarının referandumda kullanılmaması için sandıkların bulunduğu depoya polis gönderdi.

Alınan yeni önlemler kapsamında Katalonya Ulusal Asamblesi (ANC) ve Omnium Cultural bağımsızlık yanlısı sivil toplum örgütlerinin referandumla bağlantılı internet siteleri kapatıldı.

"TARİHİ BİR HATANIN YAŞANACAĞI PAZAR GÜNÜNE DOĞRU GİDİYORUZ"

Yasa dışı referanduma karşı düzenlenen operasyonlara doğrudan destek vermekten kaçınan Katalonya yerel polisi ise okulların kapatılmasının "kamu düzenini riske sokabileceği" uyarısında bulundu.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Katalonya yerel polisi savcılığa "Verilen talimatları yerine getireceğiz ancak ölçülü davranacağız çünkü bu talimatları uygulamak istenmeyen sonuçlar doğurabilir." yanıtını verdi.

Aşırı sol görüşlü Podemos Partisi lideri Pablo Iglesias da mecliste gazetecilere yaptığı açıklamada Katalonya yaşananlardan İspanya hükümetini sorumlu tuttu.

Iglesias, "İspanya ve Katalonya'ya çok pahalıya mal olacak tarihi bir hatanın yaşanacağı pazar gününe doğru gidiyoruz. Hükümet çözümü plastik mermi, cop ve tazyikli suda buluyor gibi gözüküyor. İstenmeyen bir 1 Ekim olacağına ilişkin çok ciddi endişelerim var." dedi.

SAĞLIK OCAKLARINDA REFERANDUM PLANI

Bu arada 1 Ekim'de bağımsızlık referandumu yapmakta kararlı Katalonya özerk yönetimi hükümeti, seçim yeri olarak sağlık ocaklarını kullanma planını devreye soktu.

CAP olarak adlandırılan ve Katalonya genelinde 80 kadar olan sağlık ocaklarında referandumu yapmak isteyen Katalonya özerk hükümeti, bu şekilde sağlık personelinin de oy kullanabileceğini açıkladı.

Katalonya özerk yönetimi Sağlık Bakanı Antoni Comin, yasal herhangi bir sorunla karşılaşmamaları için sağlık ocaklarındaki yöneticilerin tüm yetkilerini kendi üzerine aldığını duyurarak, referandumda oy kullanmaları için sağlık personeline 1 Ekim'de 4 saat izin verileceğini bildirdi.

Katalonya özerk yönetim Başkanı Carles Puigdemont, referandumun yapılacağına dair Katalan halkını ikna etme çalışmalarını sosyal medya üzerinden yayımladığı mesajlarla sürdürüyor.

Twitter hesabından yayımladığı mesajlarda referandumda çalışacak masa görevlilerine yazıların gönderildiğini belirten Puigdemont, ayrıca mahkeme emriyle kapatılmasına rağmen yeni bir referandum bilgilendirme sitesinin açıldığını duyurdu.

Puigdemont ayrıca oy kağıtlarının basıldığı bir matbaa görüntüsünü de Twitter hesabından paylaştı.

İspanyol basınında çıkan haberlerde vatandaşların referandumda nerede oy kullanacaklarının belirtildiği bilgilendirme sitesinin kapatılmasını önlemek için yurt dışından Rus hackerların çalıştığı iddia edildi.

BARSELONA BELEDİYE BAŞKANINDAN MEKTUP

Diğer yandan Barselona Belediye Başkanı Ada Colau, Avrupa'nın 27 önemli kentindeki mevkidaşlarına gönderdiği mektupta, AB Komisyonundan, İspanya ve Katalonya arasında diyaloğun başlatılması için ara buluculuk yapmasını isteyeceğini yazdı.

"Ayrılıkçı olmadığını ve tek taraflı bağımsızlık girişimi yapan Katalonya özerk yönetimi hükümeti tarafından da eleştirildiğini" belirten Colau, "Halkımızın büyük çoğunluğu, anlaşmalı ve garanti altında yapılacak bir referandumda oy kullanmak istiyor." ifadelerini kullandı.

Katalonya'daki lise ve üniversite öğrencileri ile itfaiyeciler, düzenledikleri farklı eylemlerle bağımsızlık referandumuna destek verdi.