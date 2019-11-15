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Sahada korkunç saldırı! Önce kaskını çıkardı...

NFL mücadelesinin son saniyelerinde çıkan kavga gündeme oturdu. Kavganın kahramanı Myles Garrett'a kendi takımı dahi tepki gösterdi...

15 Kasım 2019 Cuma 12:37
Sahada korkunç saldırı! Önce kaskını çıkardı...

Cleveland Browns savunma oyuncusu Myles Garrett NFL tarihinin en korkunç hareketlerinden birine imza attı. Browns'un Pittsburgh Steelers karşısında 21-7 önde götürdüğü maçın son saniyelerinde Myles Garrett ve Mason Rudolph arasında kavga çıktı.

Arbede sırasında Garrett, Rudolph'un kaskını çıkarıp aynı kaskla Rudolph'un kafasına vurdu. Sonrasında ise saha karıştı. Maurkice Pouncey, Larry Ogunjobi ve Garrett oyundan ihraç edildi.

Maç sonrasında kendi takıma arkadaşları da Garrett'a tepki gösterdi. Browns oyun kurucusu Baker Mayfield, "Ezeli rekabet veya değil bunu yapamayız. Rakibin sağlığını tehlikeye atmak, bu affedilemez. Gerçek şu ki ceza alacak."

Garett ise yaptığının sonuçlarını çok kestiremez gibi bir açıklama yaptı: "Galibiyet galibiyettir. Son 8 saniyede olanlar yüzünden gölge düşeceğini sanmam. Bir hata yaptım, kendimi kaybettim. Bu takıma zarar verecek. Benim arkamı kollayan takım arkadaşlarıma minnetarım."

Saldırının diğer tarafındaki isim Pittsburgh Steelers'ın oyun kurucusu Rudolph, "Bence çok korkakçaydı. Kaydı izleyin, kendiniz karar verin. Darbeyi alırım sorun değil, hiçbir zorba karşısında geri adam atmayacağım" ifadesini kullandı.

Browns koçu Freddie Kitchens de Garett'e tepki gösterenlerden biriydi: "Bu bize zarar verecek. Soğukkanlılığını korumalıydı. Maçın bitmesine 5 saniye vardı."

Sosyal medyada söz konusu olaya büyük tepki vardı: Rudolph'u gerçekten öldürebilirdi. / Ömür boyu men edilebilir./ Saldırı ile suçlanmalı. / Tutuklanmalı. / Bundan sonra sahaya bir daha çıkarsa kendini şanslı saymalı.

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NFL
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