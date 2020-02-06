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Sahilde korkutan görüntü: Buzullar kumsalda

Rusya’nın Amur Körfezi’nde denizin üstündeki buzullar rüzgarın sürüklemesiyle sahile vurdu.

06 Şubat 2020 Perşembe 11:09
Sahilde korkutan görüntü: Buzullar kumsalda
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Rusya'nın Büyük Petro Körfezi’nin kuzeybatı kısmını oluşturan Amur Körfezi'nde yaşanan bir doğa olayı, sosyal medyada gündem oldu. Denizin üstünde bulunan buzullar rüzgarın etkisiyle sahile doğru sürüklenmeye başladı.Buzulların ilerleyişi hız kazandıkça kumsalda büyük buz kütleleri oluştu. Olayın görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi görürken, olayla ilgili açıklama yapan uzmanlar yaşanan olayın tehlike arz etmediğini, olağan bir durum olduğunu ve sadece güçlü rüzgar nedeniyle buzulların sahile vurduğunu belirtti.

Anahtar Kelimeler:
BuzulRusya
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