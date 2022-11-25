Sahile vuran devasa el iskeleti paniğe yol açtı: Uzaylılara mı ait?

Brezilya'da bir kumsalda karaya vuran bir iskelet el kuma gömülü halde bölgede dolaşan bir çift tarafından bulundu.

UZAYLI ELİNE BENZETİLDİ

Söz konusu el, halk arasında dünya dışı bir varlığa ait olduğuna dair iddialar nedeniyle korkuya neden oldu.

50 MİLYON YIL ÖNCE YAŞAYAN BİR DENİZ CANLISINA AİT

Tuhaf bir şekilde uzun olan el iskeletini bulan Leticia Gomes Santiago ve erkek arkadaşı Devanir Souza yetkililere haber verdi.

Elin görüntülerini inceleyen deniz biyoloğu Eric Comin, iskeletin balinalar ve yunuslara içeren aynı atadan gelen ve suda yaşayan memeli türlerine denilen cetacean sınıfından bir canlıya ait olduğunu söyledi.

Comin, “Halk eli, uzaylı eline benzetse de, 50 milyon yıl önce karada yürüyen balina atalarının bu şekile ellei vardı. Bir balinanın veya yunusun yüzgeçlerinin parmaklar arası etinin altında beş parmak bulunur. Bu, insanlarda, amfibilerde ve birçok başka hayvanda de böyledir ve onların ortak bir ataya sahip olduğunu gösterir” diye konuştu.

Diğer taraftan, iskelet el, 20 Kasım'da Brezilya'nın São Paulo Eyaleti, Ilha Comprida'da bulundu. Çift, eli videoya aldı ve büyük boyutunu göstermek için terliklerini kemikli parmakları olan ürkütücü elin yanına yerleştirdi.

Santiago, "Çok büyük. Hangi hayvan olduğunu bilmiyoruz, eğer bir uzaylıysa daha da kötüsü” yorumunu yaparak bu görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

Comin,, sahilde hayvan kalıntıları bulan herkesin bölgenin çevre ajansı Cananéia Araştırma Enstitüsü'ne (IPEC) haber vermesi gerektiğini de sözlerine ekledi.