Sahra Çölü'nden gelen toz fırtınası İspanya'yı vurdu

Sahra Çölü'nden gelen toz fırtınası, İspanya'nın güneydoğusundaki Kanarya Adaları'nda hayatı felç etti.

Sahra Çölü'nden şiddetli rüzgarların Kanarya Adaları'na taşıdığı kum, fırtınaya neden oldu.

İspanya havalimanları işletmesi AENA, hızı saatte 163 kilometreyi bulan şiddetli rüzgar ve toz fırtınasından dolayı bölgedeki üç havalimanını (iki Tenerife, bir Büyük Kanarya) cumartesi gününden bu yana kapalı tutuyor.

Olumsuz hava şartları nedeniyle iki günde 400'e yakın uçuşun iptal edildiğini açıklayan yetkililer, bazı uçuşların Fas veya Moritanya'daki farklı havalimanlarına yönlendirildiğini bildirdi.

İspanya Ulaştırma Bakanlığından, bölgedeki olumsuz hava şartlarının yarından itibaren düzeleceği; havalimanlarının açılmasının öngörüldüğü bildirildi.

Öte yandan yetkililer üst solunum rahatsızlığı bulunan kişilerin sokağa çıkmaması yönünde de uyarıda bulundu.