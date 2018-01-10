Sahra çölüne kar yağdı

Cezayir merkezli TSA gazetesinin haberine göre, Cezayir'in Ayn Sefra kenti yakınlarında Sahra Çölü'nün kuzeyinde Pazar sabahı kar yağışı başladı.
Kar kalınlığının 40 santimetreyi bulduğu ama gün sonunda karın erimeye başladığı kaydedildi. Ayn Sefra yakınlarında geçen yıl da güçlü kar yağışı yaşanmıştı.
Yüz ölçümü Türkiye'nin yaklaşık 12 katı olan Sahra Çölü'nde yüksekliği 3 bin metreyi aşan dağlar bulunuyor.
Bilim adamları, yağan karın küresel ısınma nedeniyle artık sürpriz olmadığını söylüyor.
Yine bilim adamlarının iddialarına göre; ilerleyen yıllarda küresel ısınmanın etkisiyle mevsimler dönüşerek çölü verimli otlak ve tarım alanları haline getirecek.