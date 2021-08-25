Sahte belgeyle Covid-19 destek fonundan 1,8 milyon dolar alan şirket yöneticisine iki yıl hapis

Washington eyaletinde yaşayan, Kanadalı e-ticaret şirketi BuildDirect’in yöneticisi Mukund Mohand, hükümetin pandemi sırasında verdiği destekten faydalanmak amacıyla sahte belge üretti. Yönettiği şirketlerden birinin onlarca çalışanı olduğunu beyan ederek ödeme talep etti. Ancak belgede adı geçen şirketin çalışanı ‘yoktu’.

E-ticaret şirketinin teknoloji biriminin başındaki isim olan ve yılda 200 bin dolar (1,67 milyon lira) kazanan Mohand’ın foyası ortaya çıkınca hakkında dava açıldı.

Mahkemenin hakimi onu iki yıl hapse mahkum etti. Mohand’a 100 bin dolar da (840 bin lira) para cezası verildi.

Daha önce suç kaydı olmadığını ve yakalanana kadar aldığı paranın sadece 16 bin 500 dolarını harcadığını ifade eden avukatları cezanın ağır olduğunu savundu.

Mohan’ın harcadığı parayı iade ettiği, destek fonundan aldığı paranın geri kalanına el konduğu belirtildi.