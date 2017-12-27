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Sahte içkiden ölenlerin cenazesinde aynı içki ikram edildi

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Sahte içkiden ölenlerin cenazesine gelenlere aynı içki ikram edildi...

27 Aralık 2017 Çarşamba 10:42
Sahte içkiden ölenlerin cenazesinde aynı içki ikram edildi
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Dominik Cumhuriyeti'nde 12 kişi sahte içki yüzünden hayatını kaybetti.

Yetkililer, Haiti sınırına yakın bölgede evde yapılan ve metanol içeren likörün ilk olarak geçen hafta ölümlere neden olduğunu açıkladı.

Bu kişilerin cenazesinde ikram edilen likörün daha sonraki ölümlere yol açtığını ifade eden yetkililer, toplamda 12 kişinin öldüğünü, 21 kişinin hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Sağlık Bakanı Altagracia Guzman, emniyet birimlerinin olayı araştırdığını kaydetti.

Haiti'de şeker kamışından yaygın olarak sahte likör üretimi yapılıyor.

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