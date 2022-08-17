Künye
Kıbrıs 36
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
220 gram uyuşturucuyla yakalandı
220 gram uyuşturucuyla yakalandı
“Borcunu ödemezsen 11 mermiyi üzerine boşaltıp seni öldürecem”
Kuru sıkı tabancayla tehdit!
Güney'den Kuzey'e geçerken yakalandılar!
Güney'den Kuzey'e geçerken yakalandılar!
Eşya taşıma kavgasında yumruklar konuştu!
Eşya taşıma kavgasında yumruklar konuştu!
7 yaşından itibaren çocuğa...
7 yaşından itibaren çocuğa...

Sahte parfümlerin içinden idrar çıktı

İngiltere’de bir grup genç aslında sahte olan dünyaca ünlü markaların parfümlerini satarken yakalandı. Şehir merkezindeki alışveriş merkezinin yakınlarına konumlanan gençler, satış yapmak için ısrarlı davranışlarda bulundukları için civardaki insanlar tarafından polise şikâyet edildi. Polis merkezi daha sonra olayla ilgili sosyal medyada paylaşım yaparak bilgilendirme yaptı. Sahte parfümlerin içeriğinde idrar olduğunu açıkladı.

17 Ağustos 2022 Çarşamba 15:51
103 Okunma
Sahte parfümlerin içinden idrar çıktı


Yaşları çok genç olan bir grup, idrar içeren sahte parfümleri satmaya çalışırken yakalandı. Dünyaca ünlü markaların parfümlerinin orijinal oldukları iddiasıyla insanlara satmaya çalışan gençler, ısrarcı davranışları yüzünden civardakiler tarafından polise şikâyet edildi.

POLİSTEN KAÇMAYA ÇALIŞTILAR

14, 15 ve 17 yaşlarında üç genç, polisi görünce ellerindeki çantayı fırlatıp kaçmaya çalıştı. Polis gençlerin fırlattığı çantanın içinde dünyaca ünlü markaların parfümlerinin sahtelerini ele geçirdi.

Polis merkezi Facebook’ta yayınladıkları fotoğrafta çantayı ve çantanın içindeki parfümleri paylaştı. Test edildiğinde, parfümlerin sahte olduğu doğrulandı.

Parfümlerden alınan testlerde içeriğinde idrarın olduğu belirtildi. Üç genç, soruşturma kapsamında serbest bırakıldı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İngiltere’de yıllık enflasyon 40 yıl sonra çift haneye çıktı
İngiltere’de yıllık enflasyon 40 yıl sonra çift haneye çıktı
Yarı çıplak şekilde arabanın üzerinde uyudu
Yarı çıplak şekilde arabanın üzerinde uyudu
Görünce ne yapacağını şaşırdı!
Görünce ne yapacağını şaşırdı!










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim