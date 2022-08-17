Sahte parfümlerin içinden idrar çıktı

İngiltere’de bir grup genç aslında sahte olan dünyaca ünlü markaların parfümlerini satarken yakalandı. Şehir merkezindeki alışveriş merkezinin yakınlarına konumlanan gençler, satış yapmak için ısrarlı davranışlarda bulundukları için civardaki insanlar tarafından polise şikâyet edildi. Polis merkezi daha sonra olayla ilgili sosyal medyada paylaşım yaparak bilgilendirme yaptı. Sahte parfümlerin içeriğinde idrar olduğunu açıkladı.