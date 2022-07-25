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Saldırgan maymunlar 42 kişiyi yaraladı

Japonya'nın Yamaguchi eyaleti sakinleri son haftalarda vahşi maymunların sık sık saldırısına uğradı. Yetkililer yaptıkları açıklamada, geçtiğimiz haftasonu da 8 kişinin saldırıya uğradığını belirtirken, Temmuz ayının başından bu yana 42 kişinin maymun saldırılarından yaralandığını bildirdi.

25 Temmuz 2022 Pazartesi 14:47
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Saldırgan maymunlar 42 kişiyi yaraladı
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Japonya'nın Yamaguchi eyaletinde yaşayan 42 kişi, vahşi maymunların saldırısına uğrayarak yaralandı.

Japonya'nın batısındaki Yamaguchi eyaletinde geçtiğimiz hafta sonu 8 bölge sakini, çevredeki ormanlık alanlardan şehir merkezine gelen maymunların saldırısına uğradı.

Eyalet merkezi Yamaguchi yönetiminden yapılan açıklamada, Pazar sabahı bir apartman dairesine camı kırarak giren maymunun dairede yaşayan 2 kadını bacağından ısırdığı açıklandı.

İlerleyen saatlerde aynı bölgedeki bir apartmanın dördüncü katında bulunan daireye giren maymunun ise başka bir kadını elinden yaraladığı bildirildi. Aynı saatlerde bölgede yürümekte olan bir başka kadına da arkasından maymun saldırdığı kaydedilirken, bölgede ikamet eden 2 farklı kadın ve 2 erkek şahsı da maymunların ısırdığı açıklandı.

Japonya Tarım departmanından bir şehir yetkilisi olaylarla ilgili yaptığı açıklamada, "Yamaguchi şehrinin tamamı dağlarla çevrili ve maymunları görmek nadir değildir" derken, "Ancak bu kadar çok saldırıyı kısa sürede görmek nadirdir" ifadelerini kullandı.

Son gelişmelerle birlikte Temmuz ayının başından bu yana bölgeden bildirilen maymun saldırılarının sayısı 42'ye yükseldi. Saldırıların ardından bölge sakinlerine tetikte olma çağrısı yapan yetkililer, kent merkezindeki maymunları yakalamak için harekete geçti.


Japonya'nın Yamaguchi eyaletinde gerçekleşen maymun saldırıları bu ay başında kamuoyuna yansımış, aralarında bir bebek ve çocukların da olduğu birçok bölge sakininin vahşi maymunlar tarafından yaralandığı bildirilmişti.

Halka pencerelerini açık bırakmama çağrısı yapan yerel otoriteler, bölgeye önleyici tuzakların yerleştirildiğini duyurmuştu. Ayrıca, halka maymun saldırısı riskine dikkat çeken broşürlerin dağıtıldığı belirtilmişti.

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