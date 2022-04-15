Künye
Kıbrıs 25
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Mağusa'da Down Sendromlu kıza tecavüz
Mağusa'da Down Sendromlu kıza tecavüz
22 yaşındaki kıza zorla fuhuş yaptırdı
22 yaşındaki kıza zorla fuhuş...
Sapık mahkemeye çıkarıldı
Sapık mahkemeye çıkarıldı
Tutuklulara uyuşturucu vermek isterken yakalandı
Tutuklulara uyuşturucu vermek isterken yakalandı
KIB-Tek çalışanı mahkemeye çıkarıldı
KIB-Tek çalışanı mahkemeye çıkarıldı
Flaş Haber
Ciglos’ta feci kaza!
Kapat

Saldırılarda, 117 Filistinlinin yaralandığı öğrenildi

Mescidi Aksa'ya baskın düzenleyen İsrail askerleri, Kıble Mescidi'nin altını üstüne getirdi. Çatışmalarda, 117 Filistinli yaralandığı öğrenildi.

15 Nisan 2022 Cuma 19:54
73 Okunma
Saldırılarda, 117 Filistinlinin yaralandığı öğrenildi

İsrail askerleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa’ya girerek Ramazan ayının en büyük baskınını düzenledi.

Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'ya giren askerlerin baskınını, Filistinliler karşılıksız bırakmadı.

İsrail güçleri, Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, ses bombası ve coplarla saldırdı.

Avluda yükselen tansiyon, Kıble Mescidi’ni de etkiledi. Askerler girdikleri Kıble Mescidi’nde ortalığı birbirine kattı.

117 Filistinli yaralandı

Bölgeden gelen bilgilere göre, çıkan çatışmalarda yaklaşık 117 Filistinli yaralandı, çok sayıda kişi ise gözaltına alındı.

Çatışmaların durmasının ardından, Müslümanların ilk kıble Mescidi Aksa, Filistinliler tarafından temizlendi.

Hamursuz Bayramı tansiyonu yükseltti

Ortodoks Yahudilerin bugün başlayan Hamursuz Bayramı nedeniyle Mescidi Aksa’da kurban kesecekleri iddiası, kentteki tansiyonu bir süredir yükseltmişti.

İsrailli yetkililer ise, kurban kesilmesine izin verilmeyeceği yönünde açıklama yapmıştı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Joe Biden boşlukla tokalaştı
Joe Biden boşlukla tokalaştı
Hapishane ziyaret eden Papa, ayak yıkayıp öptü
Hapishane ziyaret eden Papa, ayak yıkayıp öptü
Mastürbasyon yaparken yoğun bakımlık oldu!
Mastürbasyon yaparken yoğun bakımlık oldu!










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim