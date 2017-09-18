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Saldırıyı mülteciler yapmış!

İngiltere'nin başkenti Londra'da metroda yaşanan bombalı terör saldırısıyla ilgili gözaltına alınan iki kişinin mülteci olduğu öne sürüldü.

18 Eylül 2017 Pazartesi 13:12
Saldırıyı mülteciler yapmış!

İngiltere'nin başkenti Londra'da metroda yaşanan bombalı terör saldırısıyla ilgili gözaltına alınan iki kişinin mülteci olduğu öne sürüldü.

Londra'nın güneybatısındaki ParsonsGreen istasyonunda metro vagonunda meydana gelen bombalı saldırının ardından başlatılan operasyonlarda gözaltına alınan 18 ve 21 yaşlarındaki iki erkeğin kimliğiyle ilgili yetkililer henüz resmi açıklama yapmazken İngiliz basınında çeşitli iddialar yer aldı.

Basında, 21 yaşındaki şüphelinin "YahyahFarroukh" adlı Suriyeli mülteci, 18 yaşındaki zanlının ise ebeveynleri Irak'ta vefat ettikten sonra 15 yaşındayken İngiltere'ye yerleşen Iraklı bir mülteci olduğu iddia edildi.

Haberlerde ayrıca, iki şüphelinin de aynı İngiliz ailenin yanında yetiştiği savunuldu.

Bunun yanında basında yer alan güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelilerden birinin, metro saldırısında kullanılana benzeyen bir süpermarket poşeti taşıdığı görülüyor.

Cuma sabahı yerel saatle 08.20'de (TSİ 10.20) Londra'nın güneybatısındaki ParsonsGreen istasyonunda metro vagonuna konulan el yapımı patlayıcı infilak etmişti. İngiliz polisi, 30 kişinin yaralandığı olayın terör saldırısı olduğunu belirtmiş ve beyaz bir kova içindeki bombanın tam olarak patlatılamadığını bildirmişti.

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