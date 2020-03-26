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Salgın Facebook ve İnstagram'ı da vurdu

Koronavirüs salgınından etkilenen şirketler kervanına Netflix’in ardından Facebook ve Instagram da katıldı.

26 Mart 2020 Perşembe 19:21
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Salgın Facebook ve İnstagram'ı da vurdu

Koronavirüs salgınından etkilenen şirketler kervanına Netflix’in ardından Facebook ve Instagram da katıldı. Sosyal medya devi artan trafiği karşılamayınca çareyi yayın kalitesini düşürmekte buldu.

İlk olarak Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve bugün 160’ın üzerinde ülkede görülen Koronavirüs salgını (Covid-19) pek çok şirketin operasyonlarını da etkiliyor.

Engadget’ta yer alan habere göre, artan kullanım sonrası Facebook ve bünyesinde bulunan Instagram platformdaki videoların yayın kalitesini düşürme kararı aldı.

Şirketten yapılan açıklamada bu durumun Avrupa’daki kullanıcıları kapsadığı ve geçici bir karar olduğu bilgisinin altı çizildi.

Aynı açıklamada bu karar sayede Facebook ve Instagram’daki bant genişliği kısıtlamalarının önüne geçildiğine vurgu yapıldı.

Geçtiğimiz hafta Avrupa’da artan trafiğe yanıt verememe noktasına gelen Netflix benzer bir adım atmış ve yayın kalitesini yüzde 25 oranında düşürme kararı aldığını duyurmuştu.

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsCovid-19FacebookInstagram
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