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Salgın kahramanları onurlandırıldı

ABD'nin New York şehrinde, yeni tip Coronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele eden temel hizmet çalışanları onuruna "Kahramanlar Kanyonu" adında geçit töreni yapıldı.

08 Temmuz 2021 Perşembe 10:23
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Salgın kahramanları onurlandırıldı

Manhattan'ın güney ucundaki Battery Park'tan başlayarak Broadway Caddesi üzerinden devam eden geçit törenine, hemşireler, doktorlar, acil müdahale ekipleri, öğretmenler ve otobüs şoförleri gibi salgın sırasında görev yapan çalışanlar katıldı.

New York şehri belediye binası önünde son bulan geçit töreni sırasında temel hizmet çalışanları, töreni izleyen New Yorkluların tezahüratları ve binalardan atılan konfetilerle onurlandırıldı.

Sağlık çalışanları ile konvoya katılan New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, New Yorkluların 15 ay boyunca salgına karşı başarılı mücadele verdiğini belirterek, "İşte New York'un en zor zamanlarında tarih yazan insanlar bunlar, kahramanlar olarak bu yürüyüşü hak ediyorlar." dedi.

Askerler, astronotlar veya kupa kazanan spor ekipleri için yapılan geçit törenleri 125 yıllık bir New York şehri geleneği kabul ediliyor.

Benzeri geçit töreninin en sonuncusu, 2019 Dünya Kupası'nı kazanan ABD kadın futbol takımını onurlandırmak için yapılmıştı.

Anahtar Kelimeler:
ABDCoronavirüs
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