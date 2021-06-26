Salgında son 24 saat

Dünya genelinde Kovid-19'a karşı uygulanan aşılar 2 milyar 880 milyon dozu aştı.

Salgında vaka sayısı dünya genelinde 181 milyon 372 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyon 929 bine, iyileşenlerin sayısı 165 milyon 933 bine çıktı.

İtalya'da Delta ve Alfa varyantının yayılımı artıyor

Vaka sayısı ABD'de 34 milyon 482 bini, Hindistan'da 30 milyon 232 bini, Brezilya'da 18 milyon 322 bini ve Fransa'da 5 milyon 766 bini geçti.

İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü (ISS) Kovid-19'un Hindistan varyantı olarak da bilinen "Delta" varyantı ile İngiltere varyantı olarak bilinen "Alfa" varyantının ülkede yayılımının arttığını bildirdi.

Hollanda'da kapalı alanlarda maske zorunluluğu kaldırıldı

Hollanda'da, normalleşme planında kapalı alanlarda maske zorunluluğunun da kaldırıldığı dördüncü aşamaya bugünden itibaren geçildi.

İran, Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V aşısını Rus Gamaleya Enstitüsünün lisansı altında ülke içinde üretmeye başladı.

Meksikalı yetkililer, ülkenin Baja California Sur eyaletinde vakaların artması üzerine, hastane otoparklarının yataklı servislere dönüştürüleceğini açıkladı.

Avustralya’nın Yeni Güney Galler eyaletinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi

İlk kez Hindistan’da görülen Delta varyantının, Avustralya’nın Yeni Güney Galler eyaletinde çok sayıda kişiye buluşması üzerine sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Tunus'ta Başbakan Hişam el-Meşişi'nin Kovid-19 yakalandığı ve çalışmalarını uzaktan sürdürdüğü duyuruldu.