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Salgınla mücadelede D vitamininin tahtı sallandı

Tıp dünyası D vitamininin Covid-19’a karşı yararlı mı yoksa etkisiz mi olduğu konusunda kafaları karıştırdı. Son sonuçlara göre D vitamininin Covid-19’a karşı bir kahramanlığı yok.

11 Mart 2021 Perşembe 13:28
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Salgınla mücadelede D vitamininin tahtı sallandı

Covid-19 ile mücadelede D vitamini ön plana çıktı. Vitamininin virüs temelli salgın hastalıkları zayıflattığına dair araştırma sonuçları açıklandı. 

Eczanelerde D vitamini içeren takviyeler yok sattı. Ancak yeni araştırmada D vitaminin karizması yerle bir oldu.

Bu kez Covid-19 ile mücadelede bir etkisinin bulunmadığı açıklandı.

Avrupa, Kanada ve Japonya'dan araştırmacılar, D vitamininin hastalığa yakalanma riskini azaltmadığını duyurdu.

Bilim insanları yaptıkları araştırmada bağışıklık sistemini güçlendirip Covid-19’a karşı savaşta baş kahramanlardan ilan edilen D vitaminin madalyasını elinden aldı.

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