Salgınla mücadelede D vitamininin tahtı sallandı

Covid-19 ile mücadelede D vitamini ön plana çıktı. Vitamininin virüs temelli salgın hastalıkları zayıflattığına dair araştırma sonuçları açıklandı.

Eczanelerde D vitamini içeren takviyeler yok sattı. Ancak yeni araştırmada D vitaminin karizması yerle bir oldu.

Bu kez Covid-19 ile mücadelede bir etkisinin bulunmadığı açıklandı.

Avrupa, Kanada ve Japonya'dan araştırmacılar, D vitamininin hastalığa yakalanma riskini azaltmadığını duyurdu.

Bilim insanları yaptıkları araştırmada bağışıklık sistemini güçlendirip Covid-19’a karşı savaşta baş kahramanlardan ilan edilen D vitaminin madalyasını elinden aldı.