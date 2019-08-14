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Salvini'den göçmen taşıyan STK'lere geçit yok

 İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı, aşırı sağcı Lig Partisi'nin lideri Matteo Salvini, Akdeniz'de sivil toplum kuruluşların (STK) kurtardığı 500'ün üzerindeki göçmenin İtalya'ya gelişini engellemek için çalıştığını belirtti.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 12:33
Salvini'den göçmen taşıyan STK'lere geçit yok

Salvini, Akdeniz'de üç farklı grup halinde kurtardığı 151 düzensiz göçmenle 12 gündür denizdeki bekleyişini sürdüren İspanyol STK Proactiva Open Arms gemisiyle, 4 operasyonda 356 kişiyi kurtaran Fransız Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) ve SOS Akdeniz adlı STK'lere ait Ocean Viking gemisine izin vermeyeceğini yineledi.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan açıklamalarda bulunan Salvini, şu ifadeleri kullandı:

"Bu sabah bakanlıkta 500'ün üzerindeki göçmenin (İtalya'ya) gelişini önlemek için çalışıyorum. Bunlardan 350'si için Libya, limanlarını açmıştı. Richard Gere'in ziyaret ettiği diğerleri içinse kara sularımıza giriş yasağı getirdim ve İspanya'ya gitmelerini tavsiye ettim."  

Salvini, göçmenlerle denizde bekleyen STK gemilerinin akıbetine ilişkin ise "Bu işin nasıl biteceğini ben size söyleyeyim; ben vazgeçmeyeceğim." yorumunda bulundu.

"İTALYANLARIN 500 BİN GÖÇMEN KARŞILADIĞI GÜNLERE GERİ DÖNERİZ"

Ülkesinde geçen hafta koalisyondan çıkarak hükümeti bozacağını duyuran ve hükümet krizi çıkaran Salvini, göçmenlere ilişkin iletilerinde mevcut koalisyon ortağı 5 Yıldız Hareketi'ni (M5S) de eleştirdi.

Salvini, "Umuyorum, M5S koltuğunu korumak için Matteo Renzi ve Demokratik Parti ile bir hükümet yapmaz. Aksi takdirde İtalyanların 500 bin göçmen karşıladığı günlere geri döneriz." değerlendirmesinde bulundu.

Bu arada, İtalyan Rainews24'ün haberine göre, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Avrupa hükümetlerine kurtarılan 507 göçmen için "güvenli liman" çağrısı yaparken İtalya İçişleri Bakanlığı kaynakları ise Libya Sahil Güvenlik ekiplerinin bu sabah "güvenli liman olarak göçmenleri almaya hazırız" dediklerine dikkati çekti.

"HEPİMİZ ÖLECEĞİMİZİ DÜŞÜNDÜK"

Öte yandan, Fransız STK MSF, son yaptığı operasyonda kurtardığı 17 yaşındaki bir Sudanlı gencin tanıklığını aktardı.

MSF'nin Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımında, söz konusu gencin, "Kurtarılmadan önceki 4 gün boyunca denizdeydik. Tekne, Libya'dan ayrıldığımız gün bozuldu. Su ve yiyecek 24 saat sonra bitmişti. Hepimiz öleceğimizi düşündük." ifadelerine yer verildi.

AKDENİZ'DEKİ DÜZENSİZ GÖÇMEN SORUNU 

Akdeniz'in İtalya, Malta ve Libya arasında kalan bölgesi, son yıllarda Afrika'dan Avrupa'ya geçişte sık kullanılan düzensiz göç rotalarından biri olarak öne çıkıyor. 

Söz konusu rotada kurtarma faaliyetlerinde bulunan farklı ülkelerden STK'ler, kurtardıkları göçmenleri "insan hakları ihlalleri" ve "güvenlik" gerekçesiyle Trablus'a götürmüyor. Coğrafi olarak bölgeye en yakın güvenli yer olan İtalya ve Malta'ya göçmenleri taşımak isteyen STK'ler, iki ülkenin bu kişileri almaması nedeniyle güçlüklerle karşılaşıyor.

İtalya ve Malta, son yıllarda çok fazla göçmen almaları ve göçmenlerin Avrupa'da dağıtılmasına yönelik Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerden bekledikleri dayanışmayı görmemeleri gerekçesiyle, kurtarılan düzensiz göçmenleri kabul etmiyor.

İtalya, son olarak  5 Ağustos'ta yasa dışı göçle mücadeleye ve özellikle düzensiz göçmenleri denizden kurtaran STK'lere yönelik tedbir ve yaptırımlar içeren yeni güvenlik paketini parlamentoda kabul etmişti. Yasalaşan güvenlik paketi, izinsiz giriş yapanlara bir milyon avroya varan para cezası ya da gemiye el koyma gibi yaptırımlar öngörüyor.

Bütün bu önlemlere rağmen STK'ler ise denize açılıp göçmen kurtarmayı sürdürüyor. Kurtardıkları göçmenlerle güvenli liman arayışını sürdüren STK gemilerine, ABD'li aktör Richard Gere, İspanyol aktör Javier Bardem, İngiliz piyanist ve yazar James Rhodes gibi ünlü isimlerden destek gelmişti. 

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