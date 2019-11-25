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Samoa'daki kızamık salgınında ölü sayısı 25'e yükseldi

25 Kasım 2019 Pazartesi 12:24
Samoa'daki kızamık salgınında ölü sayısı 25'e yükseldi

 Güney Pasifik'te yer alan Samoa'daki kızamık salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e yükseldi.
Samoa hükümetinden yapılan açıklamada, ülkeyi geçen aydan bu yana etkisi altına alan kızamık salgını nedeniyle 5 yaş altı 24 çocuğun hayatını kaybettiği belirtildi.
Açıklamada, ölenler arasında 30'lu yaşlarda bir kişinin de olduğu, şimdiye kadar 2 bin 200 kızamık vakasının tespit edildiği bildirildi.
Sağlık yetkilileri, 200 bin nüfuslu ülkede geçen hafta salgın yüzünden çoğu çocuk 6 kişinin öldüğünü açıklamıştı.
Hükümet, kızamık salgını nedeniyle 16 Kasım'da acil durum ilan etmişti. Acil durum ilanının ardından okullarda eğitime ara verilmiş, çocukların kamuya açık alanlarda bir araya gelmesi yasaklanmış ve halka kızamık aşısı yaptırmaları talimatı verilmişti.
Tonga, Yeni Zelanda ve Fiji'de de kızamık salgını yaşandığı ancak durumun Samoa'daki kadar büyük çapta olmadığı öğrenilmişti.
Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) verilerine göre, Samoa'da kızamık aşısı oranı 2013'te yüzde 70 iken geçen yıl bu oran yüzde 30'un altına düştü.

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