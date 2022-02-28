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Şampiyon boksör orduya katıldı

Ukraynalı şampiyon boksör Vasiliy Lomachenko, Rusya'ya karşı savaşmak üzere orduya katıldı.

28 Şubat 2022 Pazartesi 14:23
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Şampiyon boksör orduya katıldı
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İkişer kez dünya ve Olimpiyat şampiyonluğu elde eden Ukraynalı eski boksör Vasiliy Lomachenko, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesine karşı ülkesinin ordusuna katıldı.

34 yaşındaki ünlü sporcu, sosyal medya hesabından askeri üniforma giydiği bir fotoğraf paylaşarak Ukrayna ordusuna katıldığını açıkladı.

Lomachenko, 2008 Pekin ve 2012 Londra Olimpiyatları'nda altın madalyaya ulaşmıştı.

Ukraynalı boksör, 2009'da Milan ve 2011'de ise Bakü'de düzenlenen dünya şampiyonalarında da farklı sıkletlerde altın madalya kazanmıştı.

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