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Şampiyon kadın boksör kocasını döverek öldürdü!

Brezilyalı eski şampiyon boksör Viviane Obenauf, 61 yaşındaki kocasını ölene kadar dövdüğü şüphesiyle tutuklandı.

07 Aralık 2020 Pazartesi 22:59
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Şampiyon kadın boksör kocasını döverek öldürdü!

Brezilyalı eski şampiyon boksör Viviane Obenauf, 61 yaşındaki kocasını ölene kadar dövdüğü şüphesiyle tutuklandı.

Daily Star gazetesi Obenauf'un "ocak ayında evlendiği zengin eşini öldürdüğü suçlamasıyla" İsviçre'de gözaltına alındığını yazdı.

Eşini, yaşadıkları dairede "keskin olmayan bir cisimle" döverek öldürmekle itham edilen 34 yaşındaki Obenauf'un soruşturma sırasında tutuklu kalacağı kaydedildi.

Polis yetkilileri, İsviçre yasaları uyarınca gizlilik gereği tam ismi verilmeyip kendisinden yalnızca "Thomas" adıyla bahsedilen kişinin büyük çaplı yaralanmanın ardından hayatını kaybettiğini bildirdi.

Polis ekiplerinin Obernauf'a ait bir spor salonunda ve çiftin dairesinde arama yaptığı belirtildi.

Obernauf'un daha önce de bir suçlamayla gündeme geldiğini hatırlatan İsviçre gazetesi Blick ise eski boksörün Ekim 2016'da 30. doğum gününü kutladığı bir gece kulübünde kalçasına dokunmaya çalışan bir adamın yüzüne yumruk atması nedeniyle tutuklandığını ve birkaç saati hücrede geçirdiğini aktardı.

Rio de Janeiro doğumlu Obernauf, 18 yaşında boksa adım atmadan önce erken yaşlarda futbol oynamış ve olimpiyatlarda jimnastikçi olarak yer almıştı.

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