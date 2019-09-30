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Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta heyecanı

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında ikinci hafta heyecanı 1 Ekim Salı günü başlayacak.

30 Eylül 2019 Pazartesi 11:32
Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta heyecanı

Finaline İstanbul'un ev sahipliği yapacağı Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nin ikinci hafta karşılaşmaları, yarın ve 2 Ekim Çarşamba günü oynanacak.

Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcisi Galatasaray, A Grubu'ndaki ikinci maçında yarın saat 22.00'de Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) ekibini konuk edecek.

Ligde ikinci hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

1 Ekim Salı:

19.55 Real Madrid (İspanya) - Club Brugge (Belçika)

19.55 Atalanta (İtalya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

22.00 Galatasaray - PSG (Fransa)

22.00 Tottenham (İngiltere) - Bayern Münih (Almanya)

22.00 Kızılyıldız (Sırbistan) - Olympiakos (Yunanistan)

22.00 Manchester City (İngiltere) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

22.00 Juventus (İtalya) - Bayer Leverkusen (Almanya)

22.00 Lokomotiv Moskova (Rusya) - Atletico Madrid (İspanya)

2 Ekim Çarşamba:

19.55 Genk (Belçika) - Napoli (İtalya)

19.55 Slavia Prag (Çekya) - Borussia Dortmund (Almanya)

22.00 Liverpool (İngiltere) - Salzburg (Avusturya)

22.00 Barcelona (İspanya) - Inter (İtalya)

22.00 Leipzig (Almanya) - Olympique Lyon (Fransa)

22.00 Zenit (Rusya) - Benfica (Portekiz)

22.00 Lille (Fransa) - Chelsea (İngiltere)

22.00 Valencia (İspanya) - Ajax (Hollanda)

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Anahtar Kelimeler:
Şampiyonlar Ligi
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