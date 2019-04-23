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Samsung Galaxy Fold'un satışa çıkış tarihini erteledi

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung katlanabilir akıllı telefon modeli Galaxy Fold'un piyasaya çıkış tarihini erteledi. Şirketten yapılan açıklamada, geri bildirimleri değerlendirmek ve daha fazla test yapmak için piyasa çıkış tarihinin ertelendiği belirtildi.

23 Nisan 2019 Salı 15:34
Samsung Galaxy Fold'un satışa çıkış tarihini erteledi
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  • Samsung'un katlanabilir telefonu Galaxy Fold'un, 26 Nisan Cuma günü ABD'de piyasaya çıkması bekleniyordu. 

  • Ancak Samsung'un tanıttığı dünyanın ilk katlanabilir telefonu Galaxy Fold'un ekranının kırıldığı iddiaları, piyasaya çıkış tarihinin ertelenmesine neden oldu.

  • Şirketten yapılan açıklamada "Geri bildirimleri tam değerlendirmek ve daha fazla deneme yapmak üzere Galaxy Fold'un piyasaya sürümünü ertelemeye karar verdik. Önümüzdeki haftalarda piyasaya çıkış tarihini duyurmayı planlıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

  • SAMSUNG GALAXY FOLD'UN ÖZELLİKLERİ NELER?

    SAMSUNG GALAXY FOLD'UN ÖZELLİKLERİ NELER?

    Galaxy Fold (Galaxy F) ismiyle satışa sunulan katlanabilir cihaz, 4.58 inç boyuta sahip ancak açıldığında 7.3 inç boyutunda bir tablete dönüşüyor. 

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    Cihaz 7nm işlemci ve 12GB RAM'e sahip. Arka yüzde üç kamera, iç tarafta iki, önde bir kamera var. Toplam altı kamera. 

  • Ekran üçe bölünebiliyor. Örneğin YouTube, WhatsApp, ve Google'ı aynı anda kullanabiliyorsunuz. 

  • Cihaz, Türkiye’de Yıldız Grisi, Kozmos Siyahı ve Astro Mavisi olarak adlandırılan 3 farklı renkte satışa sunulacak. 

  • Samsung ülkemizde gelecek ayın başında Galaxy Fold için ön siparişleri almaya başlamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Samsung
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