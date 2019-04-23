Samsung Galaxy Fold'un satışa çıkış tarihini erteledi

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung katlanabilir akıllı telefon modeli Galaxy Fold'un piyasaya çıkış tarihini erteledi. Şirketten yapılan açıklamada, geri bildirimleri değerlendirmek ve daha fazla test yapmak için piyasa çıkış tarihinin ertelendiği belirtildi.