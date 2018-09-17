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Sana Havalimanı 'Hastalar' İçin Açılacak

17 Eylül 2018 Pazartesi 13:43
Sana Havalimanı 'Hastalar' İçin Açılacak

İç savaşın sürdüğü Yemen'de yönetim karşıtı Husiler ile Birleşmiş Milletler (BM) arasında, Husilerin kontrolündeki Uluslararası Sana Havalimanı'nın, salı gününden itibaren yurt dışında tedavi görmesi gereken hastalar için açılması konusunda anlaşmaya varıldı. 

Husilere bağlı Yemen resmi haber ajansı SABA'da yer alan habere göre, BM Yemen Koordinatörü Lise Grande, Husilerin sözde Dışişleri Bakanı Hişam Şeref ile başkent Sana'da "insani hava köprüsü oluşturulması" için mutabakat zaptı imzaladı.

Anlaşma gereğince, BM tarafından organize edilen program çerçevesinde, 18 Eylül'den itibaren 6 ay süreyle yurt dışında tedavi görmesi gereken ağır hastalar için Uluslararası Sana Havalimanı'ndan uçak seferleri başlatılacak.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Ağustos 2016'da Sana Uluslararası Havalimanı'ndaki uçaklara uçuş yasağı getirmiş, daha sonra BM'nin yardım taşıyan uçaklarının, söz konusu yasağın dışında tutulduğunu açıklamıştı.

Yemen hükümeti ile koalisyon güçleri, Husilerin, havalimanını, İran'dan silah tedarik etmede kullandığını iddia ediyor.

Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise mart 2015'ten beri Yemen hükümetine destek veriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Sana Havalimanı
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