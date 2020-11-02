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Sanal ortamda ilk yasal evlilik gerçekleşti

New York'ta yaşayan Scott Marmon ve Buenos Aires'te yaşayan Augustina Montefiori, koronavirüs nedeniyle 10 ay ayrı kalınca sanal ortamda evlendi. Marmon ve Montefiori, dünyada sanal ortamda yasal olarak evlenen ilk çift oldu.

02 Kasım 2020 Pazartesi 17:01
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Sanal ortamda ilk yasal evlilik gerçekleşti

ABD’nin New York kentinde yaşayan Scott Marmon, Arjantinli eşi Montefiori ile 2017’de Colorado eyaletindeki Denver kentinde tanıştı. Çift, 2020’nin Ocak ayında evlenme kararı aldı ancak iki ay sonra koronavirüs salgını ortaya çıktı.

Dünya karantinaya girdiği için genç çift birbirine kavuşamadı. Mart ayında Arjantin’e taşınma ve Montefiori ile evlenme planı yapan Marmon, koronavirüs nedeniyle Montefiori’nin yanına da gidemedi.

Koronavirüs yüzünden görüşemediler, sanal ortamda evlendiler

Koronavirüs pandemisi nedeniyle yaklaşık 10 ay boyunca görüşemeyen Marmon ve Montefiori çifti, Utan eyaletinden sanal ortamda evlilik için izin çıkararak, yaklaşık 10 bin kilometre uzaktaki Montefiori ile Zoom üzerinden evlendi.

Marmon, "22 Mart’ta Arjantin’e biletim vardı. Ancak 14 Mart’ta tüm sınırlar kapatıldı ve ayrı kaldık" dedi.

Uçuş izni almak istediğini belirten Marmon, Montefieri ile yasal olarak bir bağı olmadığı için uçuş izni verilmediğini söyledi. Zoom’da yapılan evlilik seremonisine çiftin yakınları da katıldı.

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