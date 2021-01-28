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Sanders'ın oyuncağına 150 bin lira

ABD'de Joe Biden'ın yemin törenine eldivenleriyle damga vuran senatör Bernie Sanders'ın tığ işi oyuncağı yapıldı. İnternette satışa çıkarılan oyuncak 20 bin 300 dolara satıldı. İlan sahibi paranın bağışlanacağını açıklayınca satış sitesi de teklif kadar bağışta bulundu.

28 Ocak 2021 Perşembe 15:52
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Sanders'ın oyuncağına 150 bin lira

Vermont Senatörü Bernie Sanders'ın ABD Başkanı Joe Biden'ın 20 Ocak'taki yemin töreninde çekilen, yün eldivenleriyle ellerini kavuşturup oturduğu fotoğrafı sosyal medyada oldukça paylaşıldı.

Bu haliyle yemin törenine damga vuran Sanders'ın  tığ işi oyuncağı yapıldı. Texaslı Tobey King, yaklaşık 7 saatte yaptığı Sanders oyuncağını internette paylaştı.

Sanders'ın oyuncağına da binlerce beğeni ve yorum geldi. Bunun üzerine King, oyuncağı internette satışa çıkardı. Oyuncak 20 bin 300 dolara yani yaklaşık 150 bin liraya alıcı buldu.

King'in kazandığı parayı yardım kuruluşuna bağışlayacağını duyurmasının ardından online satış sitesi de kazanan teklif kadar bağışta bulundu.

Böylece toplam miktar 40 bin 600 dolara yani yaklaşık 300 bin liraya ulaştı.

Bu sayede insanların yardım kuruluşlarına destek vermeleri için örnek olmayı istediğini söyleyen King, "Umarım Sanders da bunun iyi bir şey olduğunu düşünür" yorumunu yaptı.

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