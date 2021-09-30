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"Sanırım kışın burada kamp yapmayı planlıyordu"

ABD'de bir kişi, otomobilinin içinde sincapların ağaçtan toplayıp doldurduğu yüzlerce ceviz buldu.

30 Eylül 2021 Perşembe 12:55
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"Sanırım kışın burada kamp yapmayı planlıyordu"
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Kuzey Dakota eyaletinde yaşayan Bill Fischer, cipinin motorunu kontrol etmek için kaputu açtığında büyük bir sürprizle karşılaştı.

Motorun neredeyse her yerinde ağaçtan toplanmış yüzlerce ceviz vardı.

Şoke olan Fischer, daha sonra cevizleri bir kızıl sincabın ağaçlardan toplayıp getirdiğini, otomobilini de bunları saklamak için depo olarak kullandığını fark etti.

Fischer, "Birçok yerde, radyatör fanında, her yerde ceviz vardı. Sanırım kışın burada kamp yapmayı planlıyordu" dedi.

Cevizleri kaplara doldurup otomobilini temizleyen Fischer, cipten neredeyse 160 litrelik kabı dolduracak kadar ceviz çıkardığını belirtti.

Fischer, otomobilini evinin arkasına park ettiğini, buradaki bahçede de büyük bir ceviz ağacı olduğunu ve kızıl sincapların genelde buradaki cevizleri yediğini söyledi.

Cipin sahibi, otomobilini sadece birkaç gündür park halinde bıraktığını, sincabın kısa sürede bu kadar cevizi arabaya depolaması karşısında şaşırıp kaldığını ifade etti.

Anahtar Kelimeler:
SincapKuzey Dakota
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